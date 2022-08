Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker: ritorno di fiamma?/ Insieme a Ferragosto…

Sulle tracce di Michelle Hunziker: la bella showgirl è in Franciacorta a pochi passi dalla casa dell’ex marito…

Se esistesse una Walk of Fame dedicata alle coppie sicuramente Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti la percorrerebbero: lui cantante, lei showgirl intraprendente, genitori di Aurora, si sono sposati nel 1998 per poi separarsi circa dieci anni dopo, nel 2019. Dal loro divorzio però moltissimi fan non hanno mollato il colpo e hanno sperato, per anni, in un possibile ritorno di fiamma tra i due. E ultimamente il desiderio sembra essersi quasi avverato… Secondo un’indiscrezione infatti Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sarebbero intenti a passare insieme dei giorni vacanza nella residenza di lui a Franciacorta, in particolare quello di Ferragosto!

Marica Pellegrinelli/ Scatenata con il fidanzato William Djoko: Eros solo un ricordo

A dare il gossip è stata la pagina Instagram Gossip e Tv che, da tempo, tiene sott’occhio i movimenti della famosissima showgirl italo-elvetica. Se durante i primi giorni roventi di agosto, Michelle aveva passato dei bei momenti d’amore in Sardegna, in compagnia della nuova fiamma Giovanni Angiolini, una volta finita la vacanza non ha mai fatto rientro nella sua dimora nel bergamasco e i due non si sono più visti insieme, tanto da far pensare a una possibile crisi. La bella bionda sembrerebbe essersi infatti fermata a fare tappa in Franciacorta. Fino a qui non ci sarebbe nulla di strano se non fosse che, come è risaputo, un ospite molto speciale vive ormai da anni tra i vigneti di Franciacorta… L’ex marito Eros Ramazzotti!

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti insieme in palestra/ Le lezioni di karate scatenano il web: e Angiolini?

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti: i due ex passano insieme Ferragosto, ma sembra che vogliano tenerlo nascosto…

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti non hanno negato di essersi visti, in particolare già il 9 agosto si erano mostrati, sulle relative pagine Instagram, impegnati in una lezione di Karate nella località di Paratico che, stando ai rumors, sarebbe distante poco più di dieci chilometri dalla casa del cantante. Ma non solo: domenica Michelle si è mostrata intenta in esercizi in una palestra di un resort amato da molti vipponi, come Belèn Rodriguez e Stefano di Martino, ad Albereta, città anche questa, sempre secondo l’indiscrezione, distante meno di un chilometro da casa di Eros.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini in crisi?/ Dopo la vacanza in Sardegna...

Ma veniamo al dunque: ieri 15 agosto la bella Michelle Hunziker si è immortalata in un post Instagram dove, spensierata e più sexy che mai, posa e corre tra i vigneti di Franciacorta, nella descrizione ha scritto: “Il mio ferragosto… Verde, natura e vino buono. Un bacio a voi da me!!!!! Vi lovvvoooooo”. Dove si trova Michelle Hunziker? Sembrerebbero essere proprio i vigneti dell’ex marito, Eros Ramazzotti, che scandalo! È solo un amicizia o i due stanno tenendo qualcosa nascosto? Perché non si fanno vedere insieme? Ma soprattutto… Dov’è finito Giovanni Angiolini? Perché non ha passato il ferragosto con la sua bella?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)













© RIPRODUZIONE RISERVATA