Esodo Milan/ Calciomercato, Rombola: “Dopo Tonali via anche Maignan, saranno tempi duri…” (esclusiva)

ESODO MILAN: CALCIOMERCATO, IL PUNTO DI ANTONIO ROMBOLA (ESCLUSIVA)

Dopo Sandro Tonali anche Mike Maignan? La situazione del calciomercato Milan in questo momento è profondamente in divenire: i tifosi, che già lo intuivano, stanno iniziando concretamente a capire cosa significhi nel concreto la separazione da Paolo Maldini e Frederic Massara. I gioielli non sono più incedibili, ma invece vengono sacrificati per fare cassa e migliorare la rosa: con i soldi che il Newcastle verserà per Tonali il Milan si fionderà su almeno uno tra Davide Frattesi, Sergej Milinkovic-Savic e Romelu Lukaku, ma adesso anche Mike Maignan potrebbe rappresentare un tesoretto in entrata.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Tonali al Newcastle, siamo ai dettagli: pronto già alle visite? (22 giugno 2023)

Sul portiere francese è vivissimo l’interesse di Chelsea e Manchester United, le società hanno capito che il Milan vende e dunque, anche a prezzo alto, si presentano alla cassa e battono il pugno. Theo Hernandez (Bayern Monaco), un altro che non ha preso benissimo l’addio di Maldini, subirà lo stesso destino? Per fare un punto sul possibile esodo dal Milan, per una veloce considerazione sullo stato dell’arte, ilsussidiario.net ha contattato in esclusiva il procuratore di calciomercato Antonio Rombola.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Anche il Chelsea su Tonali, con due contropartite gradite (21 giugno 2023)

Pensa che Maignan possa lasciare il Milan? Penso proprio di sì, visto che l’atmosfera al Milan non è delle migliori. Per quello che sta succedendo, per le partenze di Maldini e Massara, si è capito che le offerte in arrivo per Maignan sarebbero ascoltate, considerate e presumibilmente – almeno una ,ovviamente – accolte.

Cosa non sta funzionando al Milan? Perché questo esodo? Squadra e giocatori non sono contenti, lo si è capito quando Maldini è stato allontanato: alcuni elementi della rosa vorrebbero adesso essere altrove, Maignan pare scontento.

Chi allora potrebbe acquistare Maignan dal Milan? Penso più al Chelsea che al Manchester United.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Pulisic colpo a sorpresa. È derby per Frattesi (20 giugno 2023)

Dove potrebbe andare ancora Maignan? Sempre in Premier League, non vedo un’altra soluzione al campionato inglese che attualmente è quello che attira di più i campioni anche per una ragione economica.

Come giudica Maignan? In questo momento Maignan è sicuramente uno dei portieri più forti al mondo.

Però, al netto di Maignan, questo esodo al Milan inizia a preoccupare: Tonali, forse Maignan e anche Theo Hernandez… Per il Milan è un momento difficile, ma penso che a parte Tonali e Maignan altri big dovrebbero rimanere. Intendiamoci: se i rossoneri dovessero vendere anche Theo Hernandez o magari Rafael Leao ci sarebbe un’insurrezione da parte dei tifosi…

(Franco Vittadini)











© RIPRODUZIONE RISERVATA