Estefania Bernal/ Ai ferri corti con Lory Del Santo: paura per la nomination?

Estefania Bernal: le critiche di Vladimir Luxuria

Estefania Bernal è riuscita a superare il verdetto dell’ultimo televoto all’Isola dei Famosi, salvandosi anche questa volta. La modella nella precedente puntata ha tuttavia ricevuto il bacio di Giuda da Marco Maccarini chiamato a lasciare il gioco in quanto ha perso al televoto. Nella catena di salvataggio, Estefania ha pescato il bastoncino rosso salvandosi così dal rischio eliminazione. La giovane ha successivamente partecipato alla prova di baci in apnea con Nicolas Vaporidis registrando il tempo migliore di 1 minuto e 18 secondi e vincendo sapone e acqua dolce per farsi un bel bagno rigenerante.

Guendalina Tavassi, scherzo al fratello Edoardo Tavassi/ Ritorno all'Isola dei Famosi con il "botto"

Durante le nomination la Bernal è stata votata da Lory Del Santo, Marco Cucolo, Carmen Di Pietro e Nick Luciani. Il motivo? Pare che ancora non tutti siano riusciti a capire che carattere abbia e questa settimana dovrà vedersela al televoto proprio con la Del Santo. L’opinionista Vladimir Luxuria dallo studio le ha fatto notare che schierandosi dalla parte del gruppo che fino a ieri considerava suo nemico non ha affatto giovato a se stessa.

Isola dei Famosi 2022, 22a puntata/ Diretta ed eliminato: Soleil e Vera Gemma...

Estefania Bernal e le discussioni con Lory: chi avrà la meglio?

Estefania Bernal nelle ultime ore è finita al centro di una discussione perché con Carmen Di Pietro e Marialaura De Vitis ha mangiato la ricompensa che non gli spettava di consumare. Lo Spirito dell’Isola ha tolto per 24 ore il fuoco scatenando il malumore di Lory che ha ribadito l’importanza di rispettare le regole. Estefania non ha nascosto la sua preoccupazione per la nomination ed ha confidato a Gennaro che arrivata a questo punto le dispiacerebbe molto lasciare l’Isola. Al tempo stesso la modella ha manifestato anche il suo fastidio nei confronti dell’atteggiamento di Luca Daffrè: indossati i panni del leader il giovane non perderebbe occasione per impartire ordini. Per via di un incidente con il riso che l’ha vista protagonista proprio con Luca, non sono mancate le critiche nei suoi confronti da parte degli altri naufraghi.

Nick Luciani/ Il cantante si scaglia contro Nicolas Vaporidis, gli altri naufraghi...

Ormai Estefania Bernal e Lory Del Santo sarebbero giunte ai ferri corti, quello che la regista non sopporta è la differenza di trattamento che il gruppo riserva alle persone. Mentre lei viene sempre redarguita e accusata di essere falsa, a Estefania le viene perdonato tutto, anche aver sprecato il riso per disattenzione. La modella non piace molto al pubblico, ma questa volta potrebbe essere fortunata a finire al televoto con Lory, perché tra le due i follower preferiscono eliminare la Del Santo: questo significa che Estefania ha alte probabilità di superare il televoto e continuare il suo percorso. All’inizio il pubblico si era affezionato alla sua storia con Roger Balduino, poi la modella ha iniziato ad allontanarsi dal naufrago e il pubblico piano piano ha cominciato a perdere interesse nella coppia. Da quel momento Estefania ha perso popolarità tra i follower che si sono schierati dalla parte di Roger. Ora che il modello ha abbandonato l’Isola per motivi di salute, ha cessato di interessarsi anche a Estefania.











© RIPRODUZIONE RISERVATA