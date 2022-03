Estefania Bernal “Roger Balduino? Forse ci fidanziamo”/ “Lui mi piace tanto”

A L’isola dei Famosi 2022 continua a tenere banco la storia d’amore fra i due modelli Roger Balduino ed Estefania Bernal. Da molti questa liason è stata vista con un po’ sospetta, soprattutto perchè non appena messo piede sull’Isola, i due naufraghi sono apparsi di fatto innamorati. Biccy.it ricorda che Roger Balduino ed Estefania Bernal hanno passato molto tempo assieme in albergo, e nel corso di questa permanenza si sono avvicinati concretamente, fino a far scoppiare il cosiddetto colpo di fulmine.

L’argomento è stato trattato nel corso della puntata di ieri sera del reality show di casa Mediaset dopo che, durante il secondo episodio, un’amica della modella e Alvin avevano rivelato che proprio in hotel potrebbe essere successo qualcosa fra il brasiliano e l’argentina. Ma cosa è accaduto nel dettaglio? A svelare qualcosa in più ci ha pensato la nota Deianira Marzano, sempre aggiornatissima in quanto a gossip, che ha spiegato: “Confermo quello che si dice su Estefania e Roger Balduino. Sono stata messa al corrente come anche l’amica di lei, che in albergo i due sono stati insieme. Diciamo che hanno passato del tempo in camere e non per giocare a carte. ora ho capito come mai mettono certe cose nel kit di salvataggio di ogni concorrente de L’Isola dei Famosi”.

ESTEFANIA BERNAL E ROGER BALDUINO: L’INCONTRO IN PALAPA DOPO UNA SETTIMANA DISTANTI

Si tratta quindi della terza “conferma” sul fatto che i due concorrenti del reality show di Canale 5 abbiano avuto un rapporto, di conseguenza è probabile che alla fine il tutto sia vero. Intanto nella serata di ieri Cicciolina ha deciso di portare con lei proprio Roger Balduino sulla Playa Accoppiada, e in Palapa il concorrente ha potuto ritrovare proprio Estefania: “Certo che mi fa piacere che è qui – ha commentato la splendida fanciulla – mi ha mandato una lettera dove mi diceva che sperava andassi da lui. Io invece preferivo che lui venisse qui in gioco e così è stato. Che voto gli posso dare da 1 a 10? Diciamo 8, perché è bello, carino e simpatico, ma dobbiamo conoscerci meglio. Però sono felice che sia qui”.

E in merito alla loro liason la naufraga ci ha tenuto a precisare: “Comunque no, prima de L’Isola non ci conoscevamo! Se abbiamo fatto qualcosa in albergo? No giuro nulla, ci siamo soltanto conosciuti”. Peccato però che due notti fa proprio la Bernal aveva confidato a Lory Del Santo: “Certo che lui mi piace tanto. Forse mi fidanzato con lui chi lo sa. Però non è mai tutto semplice nella vita“.











