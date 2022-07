Estefania Bernal dove l’abbiamo vista in tv prima dell’Isola dei Famosi?/ È stata complice di…

Estefania Bernal, carriera, vita privata e Roger Balduino

Estefania Bernal, una donna che in Italia ha acquistato molta popolarità grazie all’esperienza all’Isola dei famosi e che è stata amata e “odiata” dal pubblico italiano per la storia d’amore (in parte architettata) con l’isolano Roger Balduino. Estefania però aveva già un grandissimo successo nel suo paese d’origine, l’Argentina. La giovane, a soli 26 anni vanta il titolo di Miss Universo Argentina 2016 e una grande carriera da modella. Da anni l’ex isolana vive e lavora a Milano, città in cui ha creato una sua linea di abbigliamento. Prima di approdare sul grande schermo italiano, la giovane modella aveva condotto un programma in Argentina: “Showmatch“, poi ha avuto la possibilità di mostrarsi anche sul grande schermo italiano come ospite del programma Scherzi a parte.

Su Instagram la modella è molto attiva e vanta 116mila followers, mostra principalmente scatti di se stessa e non ama molto pubblicare contenuti riguardo alla sua vita privata ne tanto meno quella sentimentale. Della vita sentimentale di Estefania infatti non si sa quasi nulla, se non del suo flirt con Roger Balduino; tra i due era scattata da subito una forte chimica e gli spettatori dell’Isola dei famosi credevano sarebbe nata una storia d’amore, almeno prima che Roger dichiarasse che era tutta una strategia pensata da lei e approvata da lui.

Come dicevamo, Estefania Bernal, giovane modella argentina, ha esordito per la prima volta sul grande schermo italiano grazie al programma Scherzi a parte, condotto da Enrico Papi. La ragazza ha preso parte ad una candid camera organizzata dal cast. Lo scherzo consisteva nel far credere ai passanti di Milano che lei fosse una turista Argentina convinta di trovarsi a Roma. La Candid di Estefania inizia in uno dei luoghi più celebri di Milano, Piazza Castello. La modella ferma subito due passanti tenendo in mano una cartina della città di Roma e dice ai passanti che è alla fontana di Trevi ma che vorrebbe andare verso i Fori Imperiali, seguendo le loro indicazioni.

I passanti ovviamente appaiono molto perplessi e all’inizio cercano di spiegarle che non si trova a Roma ma a Milano, poi un altro complice del cast di Scherzi a parte, un signore molto più grande di lei, interviene spiegando ai passanti che lui e la modella argentina sono fidanzati da poco e che lei voleva andare a Roma ma lui non aveva soldi. L’uomo ha chiesto ai passanti di reggergli il gioco e tutti, alcuni imbarazzati e altri molto divertiti, lo hanno fatto. Lo scherzo comunque ha molto divertito i passanti milanesi che hanno inventato tantissime indicazioni false.











