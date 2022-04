Estefania Bernal tradirà Roger Balduino con Alessandro Iannoni?/ La frecciatina della modella

Estefania Bernal è gelosa di Roger Balduino: “Mi hai tradito…”

Estefania Bernal e Roger Balduino stanno trascorrendo del tempo insieme all’Isola dei Famosi 2022. A distanza di giorni, i due avranno modo di conoscersi. Si era vociferato infatti di un loro flirt ancora prima di partire per l’esperienza del reality. Roger Balduino le aveva fatto anche una dedica speciale quando si trovava con Jovana ammettendo di pensare spesso a lei. Estefania Bernal ha chiesto a Roger se le sia mancata. Balduino ammette di aver sentito la sua mancanza e la abbraccia. Estefania fa notare a Roger: “Qui sono tutti fidanzati o sposati”. Dopo aver fatto la lista dei vari nomi, Estefania cita anche Alessandro, il figlio di Carmen Pietro e dice: “Con lui ti potrò tradire”.

Estefania Bernal parla poi con Roger Balduino delle prove che hanno dovuto affrontare sull’Isola. Roger le spiega però di non aver vinto: “Dovevo baciare Jovana sotto l’acqua ma lei era tesa e nervosa e si è staccata. Io le avevo chiesto se voleva o meno accettare la prova e lei mi aveva detto di sì”. Estefania lo guarda con la bocca aperta, esterrefatta per quello che Roger le stava raccontando: “Come mai poi con Jovana siete scoppiati e ti hanno messo in coppia con Ilona?”. Roger Balduino le risponde: “Eravamo in cinque e dovevamo scegliere un capo. Ilona è diventata il capo e aveva il potere di selezionare una persona da portare con lei e ha scelto me”. Estefania abbraccia Ilona: “Brava Ilona”.

Come in qualsiasi edizione dell’Isola dei Famosi, anche quest’anno sembra stia per nascere una coppia di giovani innamorati. I protagonisti sono Roger Balduino ed Estefania Bernal. Tra i due infatti sembra esserci qualcosa in più di un’innocente legame di amicizia. Pare che tutto sia cominciato durante il viaggio verso l’Honduras, ma questa prima curiosità tra i due si è subito interrotta poiché inizialmente uno era su Playa Sgamada e l’altra su Playa Accoppiada. Entrambi hanno avvertito la mancanza l’uno dell’altra e Roger ha chiesto aiuto a Ilary Blasi per mandare un messaggio carino ad Estefania, in cui era scritto che la aspettava sull’Isola più bella del mondo. La modella in risposta ha apprezzato molto il gesto, lusingata dal corteggiamento d’altri tempi di Roger. Grazie alla scelta di Ilona che, dopo l’eliminazione a Isola dei Famosi da Playa Accopiada è approdata a Playa Sfigada concorrendo non più in coppia con Marco Melandri, ma sola, i due si sono ricongiunti. Infatti Ilona è tornata su Playa Accopiada in coppia con Roger. In questo modo il modello ed Estefania si sono ritrovati e hanno l’opportunità di viversi tutto il giorno e tutta la notte sull’isola. Ilary Blasi cerca di avere qualche informazione in più, per capire se davvero l’interesse è reciproco e se i due si siano già scambiati almeno un bacio. A quanto pare un bacio c’è stato, ma Roger, definito da Ilona come un orsetto, troppo buono e coccolone, pare si sia già esposto molto con la modella che invece, nonostante abbia ammesso di essere interessata, appare più fredda e riservata.

Oltre alle vicende amorose, Estefania Bernal, in coppia con Nicolas Vaporidis, è ancora una volta leader della settimana dell’Isola dei Famosi 2022; infatti, i naufraghi si scontrano per aggiudicarsi l’ambito titolo. La prova è soprannominata A braccia tese: è uno scontro di resistenza e di concentrazione in cui i concorrenti, stando a braccia tese, devono tenere in sospensione una sacca che contiene il 5% del loro peso. Ogni coppia ha scelto un componente e a sfidarsi è un gruppo tutto al maschile, composto da Alessandro, Jeremias, Nicolas, Blind, Clemente e Marco. Cedono in ordine: dopo pochi secondi Clemente, seguono Marco e Blind. Restano Jeremias, Nicolas e Alessandro, che molla poco dopo. Lo scontro finale è tra Jeremias e Nicolas, che alla fine vince. Grazie a Nicolas, anche Estefania è nuovamente leader. Durante le nomination danno il loro voto a Lory e Marco poiché, negli ultimi giorni, soprattutto la naufraga ha avuto un atteggiamento scorretto, volto a mettere zizzania tra i compagni. Ricevono invece la nomination da Gustavo e Jeremias poiché la coppia formata da padre e figlio si dice delusa dall’atteggiamento di Nicolas. In questo modo penalizzano anche Estefania.











