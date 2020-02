Esther Scott morta per infarto a 66 anni/ Addio all’attrice di Beverly Hills 90210

Lutto nel mondo del cinema e delle serie tv, è morta Esther Scott. Come riferito dal tabloid americano TMZ, l’attrice aveva 66 anni ed era nata il 13 aprile del 1953. Il decesso non è avvenuto in queste ore, leggasi il giorno di San Valentino (14 febbraio) ma la notizia è trapelata solo a tarda notte, e a causare la morte di Esther sarebbe stato un infarto. I primi sintomi sarebbero iniziati nella giornata di martedì 11 febbraio, mentre la Scott si trovava nella sua casa di Santa Monica. I familiari, accortisi che la donna non rispondeva alle telefonate, si sono recati sul luogo dove hanno trovato l’attrice già priva di sensi. A quel punto sono stati immediatamente chiamati i soccorsi, con i medici e i paramedici che l’hanno portata presso l’ospedale locale. Dopo tre giorni di agonia, però, la Scott si è spenta per sempre. Esther ha preso parte a numerosi film e serie tv in carriera, ma è soprattutto ricordata per ‘La ricerca della felicità‘, film di Gabriele Muccino con Will Smith, e ‘Beverly Hills 90210‘.

ESTHER SCOTT MORTA PER INFARTO: IL RICORDO DELLA SORELLA

Esther Scott è morta circondata dalla sua famiglia, come ha voluto ricordare la sorella Shaun, parlando sempre con TMZ. “Amava ciò che faceva – ha aggiunto ricordando la 66enne attrice – spesso veniva fermata in strada dalle persone che la riconoscevano, ma non sapevano il suo nome. Spero che ora le persone ricordino il suo nome, il suo lavoro e il contributo che ha dato al mondo dell’intrattenimento”. In totale sono ben 73 i film in cui la Scott ha recitato, fra cui l’ultimo risalente al 2016. Nel film ‘The Birth of a Nation – Il risveglio di un popolo’, diretto da Nate Parker, ha interpretato Bridget Turner, ma ha preso parte anche a ‘Transformers’, ‘Gangster Squad’ e ‘Dreamgirls’, mentre, a livello di serie tv, si ricordano ‘Hart of Dixie’, ‘The Help’, ‘Melrose Place’, ‘ER’.

