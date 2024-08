La giornata di estrazioni di Million Day ed Extra MillionDay si apre ufficialmente con il concorso dell’ora di pranzo e i suoi numeri vincenti. Nel vostro menù domenicale potrebbe esserci un bel primo da un milione di euro o un secondo impreziosito da un premio secondario di questo gioco…

Di sicuro, non si ferma la caccia alle vincite, anche se siamo a domenica 24 agosto 2024: non solo l’appuntamento con la fortuna si tiene giorno dopo giorno, ma è stato anche raddoppiato e sdoppiato. In origine, c’era una sola estrazione, poi si è arrivati a lanciare l’opzione di gioco, quindi alle doppie estrazioni, a pranzo e cena. Una cosa non è mai cambiata: la voglia di vincere centrando i numeri vincenti!

Numeri vincenti Million Day di oggi 24 agosto 2024/ L'estrazione dell ore 20:30: le cinquine

Le vincite faranno toccare al contatore la quota dei 300 premi milionari regalati dal Million Day da quando è stato lanciato? Lo scopriremo solo dopo l’estrazione della cinquina fortunata. Quel che conta ora è avere in mano la giocata che può cambiarvi la vita. A tal proposito, vi ricordiamo che dovete puntare la vostra scelta su una combinazione di cinque numeri tra 1 e 55, mentre per quanto riguarda l’importo è sempre di un euro.

Numeri vincenti Million Day/ L'estrazione di oggi 24 agosto 2024 delle ore 13:00

Poi ci sono altre scelte da fare: dall’estrazione a cui partecipare, in questo caso quella delle ore 13, al tipo di giocata, perché avete a disposizione anche quella integrale e con i sistemi ridotti, oltre alla giocata multipla. Infine, dovrete scegliere se partecipare all’estrazione aggiuntiva, quella del MillionDay.

MILLION DAY, LE CINQUINE FORTUNATE: I NUMERI DI OGGI DELLE ORE 13:00

Million Day: 5 – 8 – 13 – 31 – 32

Extra MillionDay: 18 – 24 – 27 – 43 – 52