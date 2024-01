Eugenio Colombo entra al Grande Fratello 2023? “Parto subito per Greta Rossetti”/ “Ci capiamo con uno sguardo

Eugenio Colombo pronto per entrare al Grande Fratello 2023? “Vado a riprendermi Greta Rossetti”

Eugenio Colombo si candida per entrare nella Casa del Grande Fratello 2023. L’ex tronista in una chiacchierata con Turchese Baracchi nel suo programma radiofonico Turchesando, è tornato a parlare della sua ex Greta Rosetti, attualmente concorrente del reality di Canale 5, lasciando intendere di provare ancora qualcosa per lei. I due hanno avuto un breve flirt lo scorso anno e poi erano stati beccati insieme dopo Temptation Island. In quel periodo la modella era fidanzata con Mirko Brunetti ed entrambi hanno smentito il ritorno di fiamma parlando di semplice amicizia.

Adriana Volpe: "Sei la vincitrice!"/ La reazione al ritiro di Beatrice Luzzi dal Grande fratello

Adesso, invece, le cose sembrano essere diverse ed Eugenio Colombo ha confessato di essere ancora innamorato di Greta Rossetti ed è anche disposto ad entrare nella Casa del Grande Fratello 2023 per ‘riprendersela’. Il deejay, infatti, a Turchesando, il programma di Turchese Baracchi, ha confessato: “Vado a riprendermela, parto subito. Mi manca lei e mi manca tutto quello che eravamo. Se me la trovassi di fronte, l’abbraccerei fortissimo poi quello che succede…Adesso sono pronto.” Insomma Eugenio si è candidato come nuovo concorrente del Grande Fratello, Alfonso Signorini e gli autori accoglieranno la sua richiesta?

Rita Dalla Chiesa 'tuona’ dopo l’uscita di Beatrice Luzzi dal Grande Fratello 2023/ “Ora solo rispetto!”

Grande Fratello 2023, Eugenio Colombo ancora innamorato di Greta Rossetti: “Lei e Mirko Brunetti troppo diversi”

Eugenio Colombo e Greta Rossetti hanno avuto un breve flirt l’anno scorso ma poi le loro strade si sono divise. L’ex tronista è stato al centro del gossip per il presunto ritorno di fiamma con l’ex moglie Francesca Del Taglia, Greta invece ha partecipato come tentatrice a Temptation Island dove ha conosciuto e si è innamorata di Mirko Brunetti. Ebbene, adesso Eugenio Colombo ha capito di essere ancora innamorato di Greta Rossetti ed ospite del programma radio Turchesando di Turchese Baracchi ha confessato: “Con Greta è stato un colpo di fulmine, c’è stata fin da subito chimica. Ci sentivamo tutti i giorni” E poi ha aggiunto: “Io e Greta ci capiamo con uno sguardo, io so quando sta bene, lo sento al telefono, anche prima che entrasse ci siamo sentiti.”

Beatrice Luzzi lascia il GF, fan di Perla Vatiero esultano: "Ora pensiamo alla vittoria"/ È polemica!

Eugenio Colombo, infine, ha detto la sua anche sulla relazione di Greta Rossetti e Mirko Brunetti, ormai finita: “Difendevo la sua storia con Mirko perché li vedevo affiatati. Poi ho capito che sono troppo diversi.” Insomma, mentre Greta Rossetti al Grande Fratello 2023 è sempre più vicina a Vittorio Menozzi, tanto che i fan non vedono l’ora che scatti il bacio, Eugenio vorrebbe entrare nella Casa più spiata d’Italia per riconquistarla. Alfonso Signorini e gli autori accetteranno di dargli questa possibilità?











© RIPRODUZIONE RISERVATA