Eugenio Colombo spiazza: “Flirt Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi? Non me lo aspettavo”/ “Non è il suo tipo”

Flirt tra Greta e Sergio al Grande Fratello 2024, Eugenio Colombo: “Non me lo aspettavo”

Ha concesso una lunga intervista a Lollo Magazine, Eugenio Colombo ed ha detto la sua sul flirt tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi al Grande Fratello 2024. L’ex tronista di Uomini e Donne ed ex fidanzato di Greta si è rivelato spiazzato dalla nascita di questa storia d’amore per diversi motivi e, soprattutto, ha aggiunto che secondo lui lo sportivo non rientra nel prototipo del tipo ideale della giovane.

Nel dettaglio, infatti, commentando il bacio scattato tra Greta e Sergio al Grande Fratello 2024, Eugenio Colombo al giornalista Lorenzo Pugnaloni ha rivelato: “Sinceramente non me lo aspettavo perché Greta prima di entrare era molto stanca della situazione con Mirko. Però non vivendo i reality in prima persona, è difficile giudicare” E poi ha aggiunto: “Stanno 24 ore su 24 insieme e magari Greta ha avuto tanti momenti di debolezza. Non me l’aspettavo, però si vede che sta scattando qualcosa.”

Eugenio Colombo non ha dubbi: “Greta Rossetti innamorata di Sergio? Non è il suo genere”

Durante l’intervista concessa a Lollo Magazine, Eugenio Colombo ha confessato di essere rimasto sorpreso del flirt tra l’ex fidanzata Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi al Grande Fratello 2024. La giovane dopo l’esperienza a Temptation Island ed la creazione del triangolo formato con Mirko Brunetti e Perla Vatiero che è stato al centro delle dinamiche del reality di Canale 5 per mesi e mesi aveva confidato all’amico di non voler infilarsi in una situazione simile e iniziare un’altra storia d’amore davanti alle telecamere. E invece è successo.

Per l’ex tronista di Uomini e Donne Greta Rossetti è innamorata di Sergio D’Ottavi? “Lei sta ancora con i piedi per terra. Penso che Sergio a livello estetico non sia il suo genere, conosco i suoi gusti, Non lo sto giudicando, so che è un gran bravo ragazzo. Quando usciranno inizieranno la frequentazione da soli e si vedrà.” Sul flirt è intervenuta a dire la sua anche la madre della Rossetti, Marcella Bonifacio che l’ha messa in guardia.











