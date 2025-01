Eugenio Gallavotti, chi è l’ex marito di Oriella Dorella: la carriera giornalistica

Una lunga vita dedicata alla danza, ma anche una storia d’amore sbocciata negli anni ’80 e terminata dopo pochi anni di matrimonio. Oriella Dorella, ballerina, insegnante di danza classica, ex étoile della Scala di Milano nonché direttrice artistica, ha vissuto un’importante relazione con l’ex marito Eugenio Gallavotti tra il 1986 e il 1994. Un matrimonio durato 8 anni e durante il quale non sono arrivati figli naturali, per questo motivo la coppia ricorse all’alternativa dell’adozione e diventarono genitori di due figli adottati, Moises e Marcos, di origini brasiliane.

Ma cosa sappiamo della vita e carriera di Eugenio Gallavotti, ex marito di Oriella Dorella? Nato nel 1956, si è laureato in Lettere e in carriera ha intrapreso la strada del giornalismo collaborando con numerose testate e magazine nazionali. Dopo un’iniziale esperienza al Corriere della Sera, la sua attività giornalistica ha fatto tappa in diverse riviste tra cui Elle, di cui è stato direttore, per poi collaborare con i settimanali Oggi e Gente; inoltre, è stato anche professore alla Iulm a Milano e ha pubblicato diversi libri e saggi.

Oriella Dorella e la separazione dall’ex marito: “Un giorno è sparito…“

Ma perché il matrimonio tra Oriella Dorella e l’ex marito Eugenio Gallavotti si è interrotto? La ballerina rivelò di essere stata lasciata all’improvviso, come raccontato in un’intervista a Oggi è un altro giorno nel 2021: “In amore non sono stata fortunata. Sognavo una bella famiglia perché non l’avevo mai avuta. Ho conosciuto un uomo che ho amato molto, a cui ho voluto molto bene e che un giorno è sparito, non l’ho visto più”.

Ad oggi c’è invece un compagno nella vita di Oriella Dorella? A tal riguardo non sono disponibili molte informazioni, se non che la ballerina dovrebbe essere single, come già rivelò nel corso di quell’intervista ai microfoni di Serena Bortone: “Sono innamorata dell’amore, che nella vita è tutto. Un compagno? A questo punto della vita non è facilissimo“.

