Eugenio in Via Di Gioia, canzone “Tsunami”/ Un album in uscita e… (Sanremo 2020)

Per la band Eugenio in Via Di Gioia la parola Tsunami è proprio quella giusta, che peraltro dà il titolo all’ultimo album che uscirà tra pochissimo, contenente il brano di Sanremo 2020. Il giovane gruppo piemontese, attivo da ben sette anni, si è contraddistinto per la verve, lo spirito allegro e la grande passione per l’ecologia. Eh sì, perché la band per arrivare a Sanremo inizierà a pedalare qualche giorno prima con una iniziativa che sta già facendo impazzire tutti i fan. La partenza era prevista sabato 1 febbraio 2020 dalla stazione di Genova e l’intero programma del tour è stato dettagliatamente pubblicato nella loro pagina Facebook. La bicicletta di Eugenio Cesaro e gli altri partirà da San Lorenzo al Mar, in Liguria, e giungerà nella città dei fiori, con tanto di colazione finale tutti insieme.

Eugenio in Via di Gioia, Tsunami: le iniziative ecologiche

In verità Eugenio in via di gioia, in gara a Sanremo tra le Nuove Proposte con Tsunami, erano già noti al pubblico per iniziative ecologiche di questo tipo: non soltanto avevano partecipato al Global Strike For Future, ma avevano lanciato un’iniziativa di raccolta fondi online dal titolo Lettera al prossimo, grazie è stata ripristinata una foresta del Trentino Alto Adige, che era stata devastata dal maltempo. Natura Viva è il titolo del loro penultimo album del 2019, ma alla luce del loro interesse per madre terra questo non stupisce affatto. Quel che stupisce è che persino la composizione dei materiali che sono stati usati per la produzione di Tsunami, il loro ultimo lavoro, è del tutto ecologica: si tratta di una speciale edizione in carta erba, completamente biodegradabile al 100%. Nello specifico, come raccontato in un’intervista per Billboard Italia, l’intero packaging del disco è completamente riciclabile: una scelta ammirevole. Secondo quanto riportato anche da Dailynews 24, la copertina è stata pensata da uno studio di grafica torinese, Illo, che ha elaborato per l’occasione un materiale composto da ritagli di giornale. Sulla realizzazione dell’album, nell’ultima intervista, il gruppo si esprime indicando la bellezza del loro rapporto con il pubblico, sulla base del quale ha costruito l’intera scelta dei brani. I feedback, i commenti, gli ascolti dei fan, sono stati considerati come essenziali nella elaborazione del tutto, contribuendo in maniera significativa alla tracklist di un’antologia di 15 inediti tutti da scoprire. Il cd descrive un percorso di cambiamenti e di crescita che la band ha voluto condividere con tutti

Il brano

Tsunami degli Eugenio in Via di Gioia è anche il titolo della canzone con la quale saliranno sul palco del Festival di Sanremo 2020, tra qualche giorno. Oltre a raggiungere la sede della kermesse in maniera anticonvenzionale, la band subito dopo la gara si esibirà in un tour di quattro tappe nel mese di Marzo: il 10 al Teatro Concordia di Torino, il 12 all’Alcatraz di Milano, il 15 a Bologna all’Estragon e il 16 all’Atlantico di Roma. In occasione di questi concerti, il gruppo eseguirà il loro intero percorso discografico, composto da 35 brani. Sarà un modo per celebrare un anno importante per la loro crescita professionale, una scelta che, a quanto pare, non ripeteranno nei tour a venire.

Video, Tsunami di Eugenio in Via Di Gioia





