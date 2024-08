Dopo 4 giorni di attesa torna finalmente l’Eurojackpot. Oggi è martedì 6 agosto 2024, il che significa che, come ogni secondo e quinto giorno della settimana, si gioca e ci si diverte. L’Eurojackpot è uno dei tantissimi giochi associati ai numeri disponibili in Italia e come tutti gli altri lo scopo è quello di individuare le cifre che verranno restituite dal “pallottoliere” o meglio, da un software apposito che appunto estrae i numeri vincenti. Lo scopo preciso è quello di “beccare” sette numeri in totale, divisi in due gruppi. Il primo è il cosiddetto “combinazione vincente”, ovvero, cinque numeri compresi fra l’1 e il 50, mentre il secondo sono gli “euronumeri”, ovvero, due numeri che vanno dall’uno al 12.

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, venerdì 2 agosto 2024

Riuscire a indovinare tutti e sette vi permetterà di diventare milionari e di non pensare più al lavoro, ma ci sono a disposizione ricchi premi anche per chi individua meno cifre. Durante l’estrazione di venerdì scorso dell’Eurojackpot, sono usciti il 14, il 20, il 26, il 30, il 31, con l’aggiunta dell’1 e del 2, e nessuno ha individuato il 5+2.

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, martedì 30 luglio 2024

EUROJACKPOT, ESTRAZIONE DEL 6 AGOSTO 2024: I PREMI DELL’ULTIMA GIOCATA

Sono stati comunque distribuiti 11,1 milioni di euro fra 603mila italiani e il bottino più grande se lo sono portati a casa i sei fortunati che hanno fatto 5+1 e che hanno vinto a testa 291mila euro. I 4 che hanno invece individuato i primi cinque numeri hanno ottenuto poco meno, 246mila euro, mentre i 4+2 sono stati azzeccati da 25 giocatori che hanno vinto 6.505 euro.

Si tratta dell’ultima soglia importante per quanto riguarda i premi, visto che tutte le altre combinazioni, come da copione, hanno registrato vittorie più basse, a cominciare dai 4+1 con 331,60 euro a testa (613 fortunati), quindi i 3+2 con 168,30 euro (1328 vincitori), poi il 4+0 con 111,90 euro vinti a testa (1453) e così via arrivando fino ai 10,40 euro del 2+1. Vi ricordiamo che avete tempo fino alle ore 21:00 di oggi martedì 6 agosto 2024, per l’estrazione dell’Eurojackpot, buona giocata.

EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, venerdì 26 luglio 2024