EUROJACKPOT, I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 31 Maggio 2024

In quel di Helsinki tutto è pronto per l’appuntamento con i numeri vincenti dell’Eurojackpot che nascondono un jackpot che oggi vale ben 112 milioni di euro: il bottino in assoluto più ricco (dato che oggi il Superenalotto è fermo a poco più di 20 milioni) tra tutti i vari giochi che la Dea Bendata vi propone!

La posta in gioco è veramente tanta e dato che è sera e siamo tutti stanchi e mezzi addormentati, il nostro invito è di non fermarvi alle nostre parole ma di ricontrollare i 5+2 numeri estratti anche sul sito ufficiale dell’Eurojackpot, sicuramente preciso e fornito anche di una comodissima sezione che vi permette di controllare in modo del tutto automatico se avete vinto qualcosa. Fatte le dovute premesse, l’attenzione non può che passare ai numeri vincenti dell’Eurojackpot di oggi, già estratti e pronti per voi: buona fortuna!

EUROJACKPOT, L’ESTRAZIONE DI OGGI

Da esattamente un mese ed una settimana nessuno tra i tantissimi giocatori europei – voi cari lettori inclusi nel computo – dell’Eurojackpot riesce ad acciuffare quel jackpot milionario che scimmiotta un po’ il nostrano Supereanlotto e dal minimo di 10 milioni ha raggiunto oggi (venerdì 31 maggio 2024) la sbalorditiva somme di 112 milioni di euro: manca poco – forse poco più di una settimana – prima che raggiunga il suo limite di 120 milioni e possiamo immaginare che a brevissimo la Dea Bendata deciderà di azzerarlo. La nostra speranza è che finalmente il jackpot torni a baciare il nostro bel territorio, dato che nella lunga storia iniziata dell’Eurojackpot iniziata (almeno per noi) nel 2012 siamo riusciti a portarcene a casa ‘solamente’ cinque.

Nonostante questo, però, va anche detto che nelle ultime tre estrazioni ci siamo difesi piuttosto bene, portandoci a casa un premio da più di 192 mila euro martedì 21 maggio con tutti e 5 i numeri tradizionali ma senza gli ‘euronumeri’ che rendono unico l’Eurojackpot (il terzo premio nella classifica); combinazione poi replicata anche venerdì scorso con un valore leggermente inferiore di 97 mila euro.

COS’È E COME FUNZIONA L’EUROJACKPOT: 5+2 NUMERI E 12 PREMI

Vi abbiamo parlato di numeri, euronumeri, jackpot e combinazioni e siamo sicuri che se da un lato molti avranno già l’acquolina in bocca, molti altri – dall’altro lato – non ci staranno capendo quasi nulla, credendo che l’Eurojackpot sia un gioco complicatissimo. Vi fermiamo subito prima che ve ne andiate per tranquillizzarvi: in realtà è semplicissimo e funziona a grandissime linee come il suo ‘collega’ Superenalotto, ma con un paio di accortezze in più a cui dovrete stare attenti. Infatti, la vostra scommessa si dovrà articolare in due differenti scommesse: la prima con 5 numeri scelti fino ad un massimo di 50 e la seconda con altri 2 fino al 12; questi ultimi sono gli euronumeri che abbiamo citato prima e che abbinati agli altri 5 cambieranno l’esito della vostra vincita all’Eurojackpot.

Il costo che dovrete pagare è di solamente 2 euro che potrebbero fruttarvi (certo: con poche probabilità) il jackpot milionario, ma anche uno degli altri 11 premi con il minore vinto in media da un giocatore ogni 49 e che tendenzialmente vale almeno 10 euro: cinque volte la vostra scommessa! Insomma, se non l’avete ancora fatto tentate la fortuna almeno una volta con l’Eurojackpot correndo a giocare la vostra combinazione preferita in una qualsiasi ricevitoria Sisal o – comodi a casa – sul sito ufficiale del gioco!

EuroJackpot n.44 del 31/05/2024

Combinazione vincente

45 – 23 – 34 – 39 – 4

Euronumeri

7 – 6











