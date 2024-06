Europee Germania, Scholz tace su appoggio a Von Der Leyen/ “Valuteremo sostegno insieme ad altri leader Ue”

Europee Germania, dopo l’annuncio dei risultati del voto che ha praticamente bocciato il partito Socialdemocratico, il cancelliere Olaf Scholz ha rilasciato dichiarazioni in conferenza stampa affermando che, a differenza di quanto accaduto in Francia, non ci sarà alcuna ipotesi di voto anticipato. Anche se come ha dovuto ammettere: “È andata male“, ma ha aggiunto: “Aspetteremo le prossime elezioni del 2025“. Non ha però voluto rispondere in merito alle intenzioni di voto per quanto riguarda la nomina della leadership Ue, cioè di un possibile sostegno a Ursula Von Der Leyen per un altro mandato. Su questo punto infatti Scholz ha ribadito che la sua posizione resta quella di valutare una presidenza della Commissione in base ad una maggioranza di partiti democratici, tradizionali al Parlamento Europeo.

Quindi, come ha aggiunto poi in occasione dell’inizio dei tavoli di trattative che stabiliranno le alleanze e gli accordi per la designazione del nuovo presidente, “La riconferma della presidente verrà decisa dopo le consultazioni con gli altri capi di stato“. Il presidente del PPE Manfred Weber, ha però esortato in conferenza stampa sia Macron che Scholz a dare un segnale chiaro di coesione che dimostri il sostegno a Ursula Von der Leyen”.

Europee, Scholz su sostegno a Von der Leyen: “Troppo presto per decidere, aspettiamo consultazioni”

Elezioni Europee, il giorno dopo i risultati definitivi, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, in occasione della conferenza stampa per la conclusione della visita ufficiale del presidente cileno Gabriel Boric in Germania, non ha voluto parlare delle intenzioni di voto per l’appoggio a Ursula Von der Leyen per la un nuovo mandato come presidente della Commissione Ue.

Il cancelliere ha infatti dichiarato che è troppo presto per prendere una decisione e che nelle prossime settimane, dopo aver consultato anche gli altri leader delle nazioni per stabilire le coalizioni e le nomine. Pertanto, ha affermato che: “Valuteremo se sostenere Von der Leyen ed in caso contrario chi sostenere“, aggiungendo anche: “Sono favorevole a superare tutte queste sfide questo mese, cioè a decidere in modo rapido. Non c’è motivo di soffermarsi troppo a lungo su questo“.

