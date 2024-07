Eletti europee: 50% Lega e Avs sono donne, più di Pd e M5s/ Fratelli d’Italia ha record negativo con 20,8%

Dei nuovi parlamentari europei eletti dall’Italia, quasi 7 su 10 sono uomini. Lo indica l’analisi di Pagella Politica sulle elezioni europee 2024, che tra l’altro ha ispirato Matteo Salvini per un post, visto che la metà degli europarlamentari della Lega sono donne. Dunque, il leader del Carroccio rivendica con orgoglio questo dato, mandando un messaggio al campo largo che invece ha fatto peggio: «Ma non erano loro i paladini dell’eguaglianza?», si chiede provocatoriamente il vicepremier prima di augurare buon lavoro ai suoi eletti.

Ma torniamo ai dati: gli uomini eletti alle europee in generale sono il 66%, le donne il 34%, mentre l’età media supera i 52 anni e 7 su 10 ricoprivano già un incarico politico. La legge elettorale per le elezioni europee stabilisce il principio della parità di genere, quindi in ogni lista uomini e donne candidati non possono essere più della metà del numero totale di candidati, inoltre i primi due della lista devono essere di sesso diverso. Questi paletti però non garantiscono che la metà degli eletti siano donne, infatti dei 76 nuovi parlamentari espressi dall’Italia 50 sono uomini, 26 le donne, contro le 35 donne che rappresentavano l’Italia in Europa nella legislatura terminata.

ELETTI EUROPEE 2024: DONNE, ETÀ MEDIA E INCARICHI

Alleanza Verdi Sinistra (Avs) e Lega sono i partiti con più donne tra gli eletti alle europee 2024, peraltro condividono lo stesso numero, mentre nel Pd sono il 38%, poi c’è Forza Italia al 33,3%, a seguire M5s al 25%, mentre all’ultimo posto si piazza Fratelli d’Italia (Fdi) con il 20,8%. Per quanto riguarda l’età media, Pagella Politica evidenzia che è di 52,2 anni, che è comunque un dato in linea con quella degli elettori italiani, visto che l’età media è di 52,7 anni.

In questo caso, il partito con l’età media di eletti più bassa è M5s, visto che è 49,3 anni, gli altri partiti superano i 50 anni, in particolare Forza Italia è in vetta con 55,3 anni. Solo l’8% dei parlamentari europei eletti in Italia ha meno di 35 anni, sono sei. In merito agli incarichi politici, il 67% ne aveva già uno, soprattutto Forza Italia, che vanta il numero più alto di eletti con un incarico politico, infatti è all’89%, un punto percentuale in più della Lega, al contrario Avs e M5s hanno un solo eletto con un incarico politico.

