Eva Grimaldi, video scherzo Le Iene/ A dura prova l’amore con Imma Battaglia…

Eva Grimaldi, ecco il video delle scherzo de Le Iene: clicca qui per le anticipazioni fornite dal programma d Italia 1. Sarà la nota attrice a cadere nel tranello del duo Stefano Corti-Alessandro Onnis, che hanno deciso di mettere a dura prova l’amore con Imma Battaglia, complice dei due inviati. L’interprete di Paparazzi è legata alla nota attivista dal 2010 e dal 2019 sono unite civilmente dal 19 maggio 2019. «Cosa ci fa Eva Grimaldi in lacrime tra le braccia di due chierichetti?», la domanda che si pongono Le Iene, anche se i due religiosi sono appunto Corti e Onnis. Nel video pubblicato sul sito de Le Iene appaiono anche alcune suore, ma che ruolo avranno in questa storia? Ancora non ne sappiamo nulla, non ci resta che attendere la puntata in onda questa sera su Italia 1…

EVA GRIMALDI, VIDEO SCHERZO LE IENE: COMPLICE IMMA BATTAGLIA!

Tirata in ballo al Grande Fratello Vip 4 da Licia Nunez, ex compagna di Imma Battaglia, Eva Grimaldi ha spesso parlato della sua relazione con la nota attivista. L’ex fidanzata di Gabriel Garko si è commossa in una recente intervista rilasciata ai microfoni di Storie Italiane, che ha parlato dell’attuale compagna come un dono di Dio: «Devo solo ringraziare il mio ex marito e i miei ex fidanzati perchè se fosse andata bene non avrei incontrato Imma, io ho incontrato l’amore. Oggi mi sento una donna felice, non tutti lo incontrano nel corso della vita». E, come dicevamo, è stata molto importante per ogni aspetto della sua vita: «Lei mi ha fatto riabbracciare Gabriel (Garko, ndr) e tante persone che avevo perso, ma anche me stessa perchè io avevo perso Milva, l’avevo incatenata».

GIOVEDÌ A #LeIene

Perché la povera Eva Grimaldi sta piangendo disperata tra le braccia di @Stefano_Corti85 e @onnis4president? Cosa le avranno combinato le due terribile Iene? 😂 Scopritelo giovedì dalle 21.20 su Italia 1 👉 https://t.co/xfQOUrqQE2 pic.twitter.com/zqMWevNaKS — Le Iene (@redazioneiene) March 4, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA