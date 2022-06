Eva Henger, confessa a Mercedesz “ti chiedo scusa, è colpa mia”/ Il gesto commuove lo studio e non solo…

Mercedesz Henger: la sorpresa della madre Eva Henger a L’Isola dei Famosi

Mercedesz Henger fa pace con la madre Eva Henger durante la finale de L’Isola dei Famosi 2022. “Due anni senza parlarci non è normale, voglio recuperare e chiarire” – dice la naufraga poco prima di ricevere una bellissima sorpresa da parte della madre. Per Mercedesz c’è una lettera da parte della mamma: “crescendo abbiamo avuto dei momenti in cui siamo state molto distanti. Questa lontananza mi ha fatto molto male e non vedo l’ora di rivederti e ricominciare a vivere insieme la nostra vita e dirti tutto quello che ho nel cuore, anzi non posso più aspettare”.

Ma le sorprese non finiscono qui, visto che in collegamento da Roma c’è proprio Eva Henger che rassicura la figlia sulle sue condizioni di salute dopo l’incidente in Ungheria. “Amore mio, ogni giorno sto un pochino meglio. Non vedo l’ora di rivederti, ti ho guardato ogni giorno e ti rivedo esattamente come prima, come quando eri piccola, come quando hai fatto la prima volta l’isola” – ha detto la madre.

Eva Henger chiede scusa alla figlia Mercedesz: “mi dispiace tantissimo”

Eva Henger è felice di poter parlare con la figlia Mercedesz Henger. “Ho pensato moltissimo e ti chiedo scusa, siamo cocciute tutte e due, mi dispiace tantissimo che non ci siamo viste per così tanto tempo soprattutto per colpa mia. In quella situazione avrei dovuto avvicinarmi in modo diverso e risolvere la cosa, mi dispiace tantissimo. Spero che in qualche modo riusciremo a superare quelle cose brutte dette e fatte” – dice l’attrice che per la prima volta ha chiesto scusa alla figlia.

Incredula Mercedesz commenta: “mia mamma mi ha appena chiesto scusa, non ci credo. Non ci posso credere mamma, aspetta che sto tremendo. Non so se da casa si sa, mia madre non mi ha mai chiesto scusa nella sua vita. Fa un effetto stranissimo, voglio dirti grazie, era una cosa che desideravo talmente tanto da anni. Volevo che lei facesse un passo verso di me, ma non avrei mai e mai pensato che lei l’avrebbe fatto. Ti voglio un bene dell’anima, oggi come non mai ti voglio bene”.











