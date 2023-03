Eva Henger, stoccata ad Alessia Marcuzzi:”Sono rimasta male per…”/ “Mai più reality!”

Eva Henger, dai trascorsi all’Isola dei Famosi alla possibile partecipazione al GF Vip: “Non sono adatta…”

Negli ultimi anni Eva Henger è riuscita a ritagliarsi un discreto spazio in TV, tra ospitate nei salotti televisivi e temerarie esperienze nei reality più apprezzati. In particolare, molti ricorderanno le turbolenze all’Isola dei Famosi scatenate proprio dalla sua presenza. La donna si dimostrò in più occasioni disposta a mettersi in discussione, anche portando alla luce temi scottanti capaci di pregiudicare il suo stesso percorso. In una recente intervista rilasciata al programma Turchesando – condotto da Turchese Baracchi – Eva Henger è tornata a parlare nuovamente di quell’esperienza con parole tutt’altro che al miele.

“L’esperienza all’Isola dei Famosi? Non la rifarei mai, non sono adatta. E’ stato un disastro dall’inizio alla fine; è stata un’esperienza traumatica”. Inizia così il giudizio di Eva Henger sul suo passato da naufraga, prima di volgere lo sguardo agli altri reality più chiacchierati: “Il GF Vip non lo farei mai: me l’hanno proposto ma non mi interessano più i reality. Quando ho fatto La Fattoria avevo tanta grinta, sono partita con un cuore più leggero. Adesso con questa età ho un altro atteggiamento, poi mi hanno deluso le persone; la cosa più dura è la convivenza, tutti vogliono essere protagonisti”.

Eva Henger delusa da Alessia Marcuzzi: “La conoscevo da anni, non mi aspettavo che…”

Nel corso del suo intervento a Turchesando, Eva Henger esclude dunque in maniera piuttosto categorica un suo futuro coinvolgimento in qualsiasi reality, sottolineando come alcuni personaggi del mondo della TV siano quasi alla base della sua decisione. “Diciamo che non sono rimasta bene della Marcuzzi, la conoscevo da tanti anni. L’ho ritenuta una persona simpatica, la ritengo ancora brillante; a lei sono stati dati ordini su come reagire e cosa fare, ma da lei mi sarei aspettata che facesse quello che ritenesse migliore. Mi è dispiaciuto per lei, le hanno dato brutti consigli”. Duro il giudizio di Eva Henger sul conto di Alessia Marcuzzi, riferito proprio ai tempi del rinomato “droga-gate” scoppiato proprio nel corso della sua esperienza all’Isola dei Famosi.

Esaurito il discorso sui reality, l’attenzione di Eva Henger si sposta sulla pseudo liaison di sua figlia Mercedesz con Edoardo Tavassi, con particolare dissenso rispetto all’atteggiamento dell’attuale concorrente del GF Vip nel parlare del suo ipotetico riufiuto. “E’ stato poco elegante da parte sua anche se fosse stato vero, e ti garantisco che non è vero che non le interessava Mercedesz – perchè lo so che non era così – non si dice mai: non sarei mai così maleducata perchè magari ferisco i sentimenti dell’altra persona“. Prima di salutare, la donna offre la sua persona opinione sulla coppia più infuocata dell’attuale stagione del GF Vip: Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. “Due caratteri così diversi, io spero per loro che si completino e non si ammazzino. Sono molto distanti; lui è stato più preso, lei ci sta giocando sopra”.











