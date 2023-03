GF Vip: Nikita Pelizon esclusa dal gruppo/ Si prepara da sola la torta di compleanno

Al Grande Fratello Vip 7 è il compleanno di Nikita Pelizon: il suo ex, Matteo Diamante, le fa una sorpresa speciale…

Oggi è un giorno speciale nella casa del Grande Fratello Vip 7, una delle Vippone più amate di quest’edizione compie gli anni! Si tratta di Nikita Pelizon che festeggia nella casa il suo 29esimo anno di età. Se da fuori Cinecittà in molti hanno voluto far sentire il loro affetto alla bella modella, lo stesso non si può dire per l’interno… Pare infatti che, persino il giorno del suo compleanno, Nikita sia stata isolata dal gruppo e si sia addirittura trovata da sola a farsi la torta di compleanno!

Alessandra Matteuzzi/ Testimonianza investigatore privato: "Richieste assurde da ex"

Ma andiamo con ordine: Nikita vanta moltissimi fan fuori dai cancelli di Cinecittà. Primo fra tutti il suo ex ragazzo, Matteo Diamante, che per l’occasione le ha fatto una sorpresa davvero romantica. Scattata la mezzanotte infatti, dei meravigliosi fuochi d’artificio hanno sovrastato la casa del GF insieme a dei palloncini luminosi. Nikita è subito corsa in giardino: “Ma chi può averlo fatto, oddio non lo so, ma grazie. È davvero per me?”, ha affermato entusiasta. Gli artefici della romantica sorpresa sono stati Matteo Diamante e la riservata amica di Nikita, Giulia, che, insieme alle Nikiters, hanno fatto sentire il loro affetto alla modella.

Don Grimaldi/ “Detenuti tossicodipendenti in comunità? Proviamo ma serve dialogo”

Ieri sera Matteo ha lanciato fuochi d’artificio e palloncini luminosi per il suo compleanno.

Cara @SBruganelli puoi essere il suo Cupido e dire a Nikita che è stato lui?

Giorni fa è anche andato ad urlare “Nikita Mi Manchi”, ma lei non ha sentito🤷‍♀️ 💔

Glielo dici in puntata?🌹 pic.twitter.com/WbDpN6b1k2 — NikitaWild@Nikitaforever (@WildLukita) March 20, 2023

Grande Fratello Vip 7, Nikita Pelizon viene lasciata sola a farsi la torta di compleanno: “Non mi importa, basta che stasera siete tutti felici…

Se fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 7 si è fatto sentire calore e affetto per il compleanno di Nikita Pelizon, non si può certo dire lo stessa per dentro la Casa. Nonostante abbia preso vita una festa speciale, a tema unicorni, i telespettatori non hanno potuto non notare che, persino al suo compleanno, Nikita è stata esclusa dal gruppo trovandosi, in più occasioni, da sola. Intorno alle 22 di ieri seria infatti, la bella modella era in cucina tutta sola a prepararsi la torta di compleanno…

Alice Neri, analisi su resti del telefono/ Emerso orario dell'ultimo accesso WhatsApp

Solo Milena Miconi, notando la situazione, è intervenuta dicendo: “Non puoi fare da sola un tiramisù, cioè un dolce per il tuo compleanno. Non so, è un concetto proprio sbagliato. Qui l’unica cosa che si può fare come gesto carino per una persona per il compleanno, è preparare un dolce”. Ecco allora che interviene Nikita: “Mile vuoi farlo tu? Se vuoi farlo mi levo”. Milena: “No, ma non mi sembra…”. Ma Nikita, con un sorriso sulle labbra che forse nasconde un velo di tristezza, la interrompe subito: “Per me non è un problema, basta che questa sera siete tutti felici, ballate, e cantate quello mi importa”.

Milena:non puoi farti la torta da sola.

Nikita:non importa,basta che siete contenti e stasera ballate e cantate tutti. NON VE LA MERITATE NIKITA.#GFVip #nikiters #donnalisi pic.twitter.com/kFOfWLiRmr — ei blondie.🧋 (@alessiah79) March 19, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA