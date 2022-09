Eva Robin’s, chi è?/ “Innamorarmi? Sempre una catastrofe: oggi amo solo la mia micia e…”

EVA ROBIN’S SI RACCONTA A “VERISSIMO”

Eva Robin’s sarà questo pomeriggio per la prima volta a “Verissimo” per raccontare la sua storia: nel primo dei due appuntamenti del weekend col consueto talk show delle reti Mediaset, tra gli ospiti principali del salottino tv di Silvia Toffanin c’è infatti l’attrice transgender bolognese, nata come Roberto Maurizio Coatti ma diventata famosa con questo moniker ispirato al personaggio di Eva Kant (dai fumetti di “Diabolik”) e dal cognome dello scrittore Harold Robbins.

E, in attesa di scoprire cosa dirà Eva Robin’s (nota in passato anche come Eva Robins ma pure Cassandra durante la sua carriera da cantante) alla padrona di casa di “Verissimo”, per scoprire la sua storia può essere utile ripescare una sua lunga intervista concessa alla rubrica Luce! del quotidiano ‘La Nazione’, raccontandosi non solo come simbolo della transessualità ma anche come star dalla personalità forte. E parla di sé, come spesso fa, in terza persona: “Per me innamorarmi è sempre una catastrofe (…) Gli amori mi hanno insegnato comunque molto ma si sono rivelati anche ustionanti: oggi Eva è innamorata solo della sua vita, degli amici, del lavoro e della sua micia…”.

EVA ROBIN’S, “IO DIVERSA DA AMANDA LEAR: LEI E’ AMBIGUA E COSI’ HA…”

Sempre nella sopra citata intervista, Eva Robin’s ha parlato delle problematiche legate al cambiamento e alle scelte fatte in passato, chiarendo che lei non ha mai avuto problemi a “esibire con orgoglio la mia natura: invece una persona sessualmente ambigua potrebbe essere Amanda Lear che ha giocato molto sul dire e non dire, sulla vaghezza, per costruire la sua immagine…”. E quale è il rapporto con la Eva di ieri? “Beh quando mi rivedo devo dire che ero proprio una bella gnocca: oggi ho più acciacchi e sono molto meno sfrontata…” ammette la 64enne emiliana che accenna pure all’importanza della fede nella sua vita. “Mi ha aiutato molto, amo il silenzio delle chiese e la loro bellezza: a un certo punto avevo pure deciso di vestire l’abito talare…” ha rivelato la Robin’s ironizzando sul fatto che come prete la sua presenza avrebbe garbato molte persone.

Tornando invece alla stretta attualità, nella puntata di “Verissimo” che ci accingiamo a vedere magari Eva Robin’s tornerà anche sulla querelle legata alla mancata partecipazione nel cast di “Ballando con le Stelle”: pur senza entrare in polemica diretta con Milly Carlucci, ha spiegato che la ‘quota gender’ del programma era già occupata da Gabriel Garko, prendendo quindi l’esclusione con un pizzico di filosofia. “All’inizio ero dispiaciuta: poi però mi sono sentita sollevata perché le gogne mediatiche mi terrorizzano… E così posso tornare anche in teatro con lo spettacolo’ Le Troiane’…”.











