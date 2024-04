Evan N’Dicka, come sta: “non ha avuto un infarto”/ La Roma: “si sente meglio ed è di buon umore”

La notizia su come sta Evan N’Dicka dopo il malore e sulle condizioni di salute la diffonde l’ANSA, apprendendo da fonti mediche che il giocatore della Roma, crollato per un malore durante la partita con l’Udinese, non ha subito un infarto. “Si sente meglio ed è di buon umore”. Così la Roma, poco dopo, ha risposto a coloro che ormai da ore si stavano chiedendo come sta Evan N’Dicka, pubblicando sui social network una foto in cui il calciatore fa il braccio di ferro dal letto dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in cui è ricoverato. Il ventitreenne ha fatto preoccupare gli appassionati di calcio e non solo, accusando un malore al 70’ della gara di Serie A in corso questo pomeriggio alla Dacia Arena. Si è toccato il petto e si è accasciato a terra, facendo pensare al peggio, proprio nel giorno dell’anniversario della morte di Piermario Morosini.

Nelle ore successive al trasporto in ospedale, gli scenari peggiori sono stati per fortuna esclusi. L’elettrocardiogramma a cui il calciatore è stato sottoposto, infatti, non ha riscontrato particolari anomalie. L’allarme è dunque rientrato. Nonostante ciò, il ragazzo rimarrà in ospedale stanotte per ulteriori accertamenti. L’obiettivo dei medici è quello di comprendere la natura del malore che ha colpito Evan N’Dickanel finale di Udinese-Roma.

Evan N’Dicka, come sta dopo il malore: la visita dei compagni e i messaggi di solidarietà

In ospedale in serata Evan N’Dickaha ricevuto anche la visita dei compagni di squadra e dell’allenatore Daniele De Rossi. Tutti si sono molto preoccupati per il malore, tanto da chiedere subito la sospensione definitiva di Udinese-Roma, poi disposta dal direttore di gara. I calciatori avrebbero voluto rimanere a Udine, ma dopo essere stati rassicurati in merito alle buone condizioni di salute del difensore francese si sono convinti a rientrare nella Capitale. Domani avranno un giorno di riposo e martedì torneranno ad allenarsi in vista della gara di Europa League contro il Milan in programma giovedì.

È proprio su questo, secondo quanto riportato da Sky, che il tecnico Daniele De Rossi avrebbe scherzato con Evan N’Dickadurante la visita in ospedale: “Sbrigati che giovedì ci servi”, gli avrebbe detto. Da Roma è arrivato anche il messaggio del compagno Sardar Azmoun, non partito per la trasferta a causa di un infortunio: “Sei il migliore, non vedo l’ora di rivederti”, ha scritto. Tanto il sostegno infine da parte dei tifosi: un gruppetto si è anche radunato davanti all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

