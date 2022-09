Evento Apple 7 settembre 2022: diretta video streaming/ Presentazione iPhone 14 Watch 8 AirPods Pro 2 e…

EVENTO APPLE 7 SETTEMBRE 2022 IN DIRETTA VIDEO STREAMING

Apple presenterà iPhone 14 nell’Event di oggi, mercoledì 7 settembre 2022, da Cupertino. Dopo le versioni virtuali degli ultimi anni, l’evento quest’anno si terrà in presenza. Non manca molto all’appuntamento delle 19:00, trasmesso in diretta video streaming da Apple attraverso il suo canale YouTube. Nel frattempo, possiamo indugiare tra le anticipazioni per capire cosa ci aspetterà e, quindi, cosa potrebbe essere lanciato. Partiamo dall’iPhone, la prima certezza. Saranno quattro modelli, due da 6.1 pollici, altrettanti da 6.7 pollici. Non ci dovrebbe essere un iPhone 14 mini, quindi saranno due modelli standard e due Pro, rispettivamente versione normale e Max. Per quanto riguarda i due modelli base, le novità non sono molte, a parte le dimensioni dello schermo. Dunque, il design resterà invariato, con notch e bordi piatti, stesso comparto fotografico, processore e batteria. Di fatto, l’iPhone 14 potrebbe essere uguale al 13, invece il 14 Max o Plus potrebbe competere con i maxi smartphone Android.

Xiaomi TV F2, la prima smart tv con il Fire integrato/ Caratteristiche e prezzi

Infatti, le attese per quanto riguarda l’Evento Apple 7 settembre 2022 sono per i modelli Pro, con un design rivisto, chip più potente e fotocamere migliorate. Non una rivoluzione, anche perché il processore non userà la tecnologia a 3 nanometri, previsto l’anno prossimo. Per quanto riguarda il design, secondo l’analista Apple Ming-Chi Kuo, dovrebbe sparire il notch, sostituito da un foro nel display per la fotocamera anteriore. Ne è previsto uno anche oblungo, perché il Face ID necessità di altri sensori, quindi serve un’apertura più grande. Al centro, una spia per la privacy, per indicare se un’app sta usando fotocamera o microfono.

Raffaele Morelli: “Niente smartphone fino al liceo”/ “Per distinguere meglio realtà"

EVENTO APPLE 7 SETTEMBRE 2022: COME SARANNO GLI IPHONE 14

Apple ha pensato al display always-on per iPhone 14 Pro e Pro Max, dotati anche di una tecnologia ProMotion aggiornata con frequenza di aggiornamento ridotta, come su Apple Watch, per preservare la durata della batteria. Le anticipazioni sull’Event di Apple parlano anche di miglioramenti alla fotocamera frontale e l’obiettivo a sei componenti, contro i cinque attuali, oltre ad un’apertura f/1.9 più grande per far entrare più luce. Riguardo la fotocamera posteriore, entrambi i Pro saranno aggiornati a 48 megapixel. Ci si aspetta miglioramenti nella velocità di scatto e nelle riprese dove c’è scarsa luminosità. La nuova fotocamera potrebbe essere più grande e più sporgente. Niente porta Usb-C, ma connessione Lighting. Per quanto riguarda i colori, il viola dovrebbe sostituire il rosa sui modelli standard, previsto il blu sui Pro. Cambierà anche il prezzo: previsto un aumento sui Pro. Passiamo agli altri dispositivi Apple. Le anticipazioni parlano di tre nuovi modelli di Apple Watch, che forse dovrebbero avere il sensore per la temperatura. Il design dovrebbe essere uguale, ma forse ci sarà un modello Pro con bordi piatti e schermo da 47 mm. Display più grande e batteria più grande, con chassis in titanio e vetro ancor più resistente agli urti. Ma di conseguenza, il prezzo potrebbe lievitare sensibilmente.

iPhone 14, come funziona il display 'always on'/ Novità, widget, notifiche e colori

EVENTO APPLE 7 SETTEMBRE 2022: NUOVI AIRPODS. SU MAC E IPAD…

Dagli iPhone e Apple Watch, passiamo agli AirPods. Oggi potrebbero esserne presentati gli AirPods Pro 2. Il design potrebbe essere simile a quello attuale, fatta eccezione per l’asticella esterna, invece all’interno dovrebbe essere aggiornato il processore audio. Inoltre, potrebbero essere i primi con Bluetooth 5.2, che renderà più stabile e migliore la qualità del suono per le chiamate vocali e le canzoni. Sono previsti nuovi Mac e due iPad quest’anno, ma non oggi. Di solito, vengono organizzati eventi ad hoc, probabilmente in questo caso a ottobre. All’appello mancano Mac mini e MacBook Pro di fascia alta, oltre al Mac Pro. Aggiornamenti anche per l’iPad di base e i due iPad Pro. Quindi, iPad Os e macOS 13 Ventura dovrebbero arrivare più avanti. Oggi invece dovrebbe essere al massimo lanciato il nuovo sistema operativo di iPhone, iOS 16, oltre che di watchOS 9 e tvOS 16. Chi aspettava i visori per la realtà aumentata, di cui si parla da anni, il debutto è previsto nell’anno prossimo, ma non è da escludere del tutto l’ipotesi di qualche anticipazione in coda all’Evento Apple 7 settembre 2022…













© RIPRODUZIONE RISERVATA