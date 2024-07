Ex Amici 23, Kumo: “Quando Nicholas ha raggiunto il Serale prima di me ero scioccato”/ “Con Emanuel Lo…”

Kumo è stato uno dei protagonisti indiscussi di Amici 23; il ballerino, dopo le fatiche della stagione, è riuscito ad agguantare il Serale e, nonostante l’eliminazione, il bilancio è decisamente positivo. Il giovane artista è stato ospite di Lorella Cuccarini nel Podcast Dimmi di te; nuova occasione per ricordare i tratti salienti della sua esperienza del talent, passando anche per l’impatto con la realtà dopo l’eliminazione.

“Mi ha iscritto mia sorella, stavo al mare quando mi hanno chiamato, poi ho telefonato la mia famiglia e mia sorella Giada mi ha detto di avermi iscritto lei”. Inizia così Kumo – come riporta Isa e Chia – spiegando come l’esperienza nel talent sia arrivata grazie ad un’intuizione di sua sorella che lo aveva tenuto all’oscuro dell’iniziativa. “Io ho sempre paura, a volte cerco di affrontarla e altre mi blocca; ho paura di non riuscire. Non mi aspettavo nulla ma immaginavo tante cose, poi sei positivissimo, fai le tue esperienze lì dentro, nella vita reale ci metti anni per fare quello che fai nella scuola”.

Kumo: “L’eliminazione al serale di Amici 23? Ho provato nostalgia, ma me l’aspettavo…”

Il percorso di Kumo ad Amici 23, come d’altronde quello di tutti gli allievi, è stato particolarmente tortuoso. Riuscire ad agguantare la maglia del Serale è stato forse il più grande regalo dopo aver faticato a lungo per riuscire nella conquista. “Mi ha fatto stare male aspettare tanto la maglia, era successo che Nico aveva preso la maglia prima di me, ero scioccato, ho iniziato ad avere paura, me l’ha fatta sudare tantissimo… Stimo tanto Emanuel Lo, un mio desiderio è proprio quello di ballare un giorno con lui”.

Verso la conclusione dell’intervista a Dimmi di te – podcast di Lorella Cuccarini – Kumo ha raccontato del prosieguo dei legami di amicizia nati ad Amici 23. “Con Chiara e Simo mi sento tutti i giorni; ho legato tantissimo con Martina ma anche con Holden. Nel caso generale io mi allontanavo sempre e lui uguale a me, ci siamo trovati”. Sull’impatto con la realtà dopo l’eliminazione ha invece spiegato: “Ho provato tanta nostalgia, un po’ me lo sentivo; ero andato in puntata strafelice ma vuoto. Quando sono uscito è stata una botta incredibile, l’impatto con l’esterno è stato davvero tosto, l’ho accusato tantissimo”.











