Ex fidanzate Stefano De Martino, chi sono?/ Da Emma a Gilda Ambrosio, presunti flirt

Chi sono le ex fidanzate di Stefano De Martino?

La vita privata di Stefano De Martino ha sempre destato grande interesse sin dai tempi della sua prima storia pubblica, quella con la cantante Emma Marrone, nata all’interno della Scuola di Amici di Maria De Filippi. All’epoca erano entrambi molto giovani e con tanti sogni da realizzare. Stefano sognava di diventare un ballerino, Emma di imporsi nel mondo della musica. Tra un sogno ed un altro i due allievi vissero una storia d’amore durata pochi mesi ed interrotta inizialmente dall’avvicinamento di De Martino alla collega Giulia Pauselli.

Una piccola “sbandata” in seguito alla quale il napoletano fece poi ritorno da Emma prima dell’incontro che gli cambiò la vita, quello con Belen Rodriguez, mamma del figlio Santiago. Anche la showgirl argentina è entrata svariate volte nella lista delle ex di Stefano De Martino, non solo come ex fidanzata ma persino come ex moglie. I due, nel corso della loro storia da sogno, oltre a mettere alla luce il loro primogenito hanno anche vissuto alcuni momenti difficili che li hanno portati ad allontanarsi e ad avere diversi tira e molla. Da qualche tempo però, sembra essere tornato il sereno e soprattutto la coppia, pur non confermando pubblicamente il ritorno di fiamma, ha deciso di vivere questo ricongiungimento nel massimo riserbo, per quanto possibile.

Stefano De Martino: i presunti flirt e il ritorno dall’ex moglie Belen Rodriguez

Tornando alle ex fidanzate più o meno famose di Stefano De Martino, negli ultimi anni, durante i vari tira e molla con Belen Rodriguez, sono trapelati diversi nomi. Nel 2020 il ballerino ed oggi conduttore fu paparazzato in compagnia di Gilda Ambrosio, modella e stilista. Intervistato da “Grazia”, Stefano svelò per la prima volta la natura di quel rapporto destinato – ma poi si rivelò un errore – a cancellare dalla testa del bel napoletano la showgirl argentina. “Non c’è una definizione. La conosco da due anni, ma è una persona con cui ho avuto subito un’empatia fortissima, abbiamo molti interessi in comune ed estrema fiducia l’uno nell’altro”, aveva detto De Martino. Parlando ancora di Gilda aveva aggiunto: “Per me è una figura di riferimento molto importante. Ma sono spaventato dai rapporti di coppia e quando incontro una persona come Gilda, che mentalmente è sulla mia stessa lunghezza d’onda, mi spiace rovinare il rapporto con una relazione, perché per me l’amore di una coppia ha sempre una fine”. Anche quella storia fu però destinata a finire.

Negli ultimi tempi a Stefano De Martino sono stati poi attribuiti svariati flirt, veri o presunti, con bellissime donne. All’inizio dello scorso anno si era parlato di una liaison con Maria Carla Boscono, mai destinata però a sfociare in una storia d’amore vera e propria. Tra gli altri flirt che però non hanno mai trovato conferme, anche quelli con le showgirl Chiara Celsi e Paola di Benedetta. Adesso per, sembra sempre più evidente che tra loro Stefano non sia mai riuscito davvero a dimenticare una sua ex, Belen, con la quale pare sia tornato ad essere una famiglia.











