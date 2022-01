Ex fidanzati Gemma Galgani/ Dal matrimonio alle storie con Giorgio Mainetti e Marco

Tutti gli ex fidanzati e amori di Gemma Galgani, la dama del Trono Over di Uomini e Donne. La Gemma Galgani ha avuto una vita sentimentale davvero piena e complicata: dal matrimonio con Francesco D’Acqui alle storie col ‘gabbiano’ Giorgio Mainetti e Marco. Il primo amore importante è stato Francesco D’Acqui, uomo affascinante e benestante, figlio di un armatore torinese. I due si sono sposati nel 1972, ma dalla loro relazione non sono nati figli. Un amore durato 20 anni, anche se il loro matrimonio è durato solo 180 giorni. Francesco e Gemma si sono sposati giovanissimi; entrambi avevano all’incirca diciannove anni quando hanno deciso di fare questo grande passo. L’uomo era molto geloso a tal punto da non volere che Gemma si trovasse un lavoro. L’uomo parlando del matrimonio ha detto: “per potermi sposare ho dovuto chiedere il permesso al mio parroco e avere il consenso scritto dei miei genitori, perché all’epoca diventavi maggiorenne a ventuno anni”.

Gemma Galgani e gli interventi di chirurgia: cosa s'è rifatta?/ Labbra e seno: "ho ceduto alla vanità"

Purtroppo il matrimonio è naufragato poco dopo con la dama che ha raccontato di sentirsi come in trappola in una gabbia dorata. “Non volevano lavorassi” ha raccontato la dama al magazine di Uomini e Donne.

Gemma Galgani: tutti i suoi ex fidanzati

Dopo la fine del matrimonio con Francesco D’Aqui, Gemma Galgani ha avuto un flirt con l’attore Walter Chiari. Nel 2010 entra nel programma Uomini e Donne di Maria De Filippi dove trova l’amore in Ennio Zingarelli, affermato dentista con cui decide di uscire dal programma, ma la loro storia dura solo qualche mese. Nonostante la grande delusione Gemma ci riprova con Remo Proietti, ma anche questa volta va male. Nel 2015 si innamora follemente di Giorgio Manetti: 8 mesi di storia che appassiona milioni di telespettatori con la dama che viene lasciata in diretta televisiva. A distanza di anni da quella storia il cavaliere ha dato della ‘scandolosa’ alla ex: “racconta sempre la stessa storia. Nessuno le crede più. Trovo scandaloso proporla in televisione. “È come se cercasse l’approvazione di Maria, c’è una sorta di smarrimento nei suoi occhi quando le fa domande serie”.

Gemma Galgani chi è e rapporto con Tina Cipollari/ "Basta offese nei miei confronti"

Nella sua vita poi arriva Marco Firpo con cui vive una storia d’amore durata diversi mesi. Purtroppo per motivi caratteriali i due decidono di lasciarsi, anche se proprio Gemma in un’intervista ha rivelato di pensarlo ancora: ” il mio pensiero ultimamente è andato spesso a Marco, il lupo di mare dai lunghi capelli biondi. Ricordo una situazione molto romantica nel periodo della nostra frequentazione. Un bel ricordo che resterà sempre con me”. Anche Marco in un’intervista ha rivelato di non averla dimentica: “di Gemma mi manca tutto ciò che eravamo. Lei lo sa bene, sa bene chi siamo. È un’anima libera. Quando la incontri e la riconosci, perché provi subito un senso di benessere quando le stai vicino, e questo è stato uno stimolo importante. Non l’ho mai più incontrata, solo sentita al telefono”.

Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 28 gennaio 2022: Gemma e Franco a cena?

© RIPRODUZIONE RISERVATA