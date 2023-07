Ezio Greggio e Romina Pierdomenico sono tornati insieme?/ I rumor sulla “fuga” in Toscana

Ezio Greggio e Romina Pierdomenico, l’indiscrezione sul presunto ritorno di fiamma

Il mondo del gossip estivo sembra spesso dominato da titoli di coda improvvisi e rotture turbolente; fortunatamente però, non mancano le dovute eccezioni. Stando a quanto riporta Isa e Chia, una coppia che di recente aveva annunciato la separazione sarebbe in procinto di tornare a condividere il sogno d’amore. Si tratterebbe di Romina Pierdomenico ed Ezio Greggio, che dopo 5 anni di relazione avevano annunciato alcune settimane fa di essersi lasciati.

Romina Pierdomenico – ex volto di Uomini e Donne alla corte di Amedeo Barbato – ed Ezio Greggio potrebbero dunque essere tornati insieme. A riportare l’indiscrezione – come cita il portale – sarebbe stata la pagina Instagram Veri Inutil People. Nello specifico, lo scoop è stato servito su un piatto d’argento da una segnalazione giunta in privato alla pagina social: “Very, Romina Pierdomenico è tornata con Ezio Greggio; sono insieme Punta Ala, Toscana“.

L’indiscrezione riportata da Very Inutil People sul possibile ritorno di fiamma tra Romina Pierdomenico ed Ezio Greggio non è però accompagnata da una testimonianza fotografica. Dunque, la segnalazione giunta alla pagina Instagram resta ancora in attesa di conferme effettive e potrebbe anche risultare una semplice “svista”. Nonostante la rottura pare che i rapporti tra i due fossero rimasti ottimi, ragion per cui credere ad un ritorno di fiamma non sarebbe poi così utopico.

Era stato proprio Ezio Greggio – come riporta Isa e Chia – a confermare sui social sia la separazione da Romina Pierdomenico sia la grande amicizia che continuava a tenerli legati. “La bella storia con Romina è finita alcune settimane fa; entrambi abbiamo progetti diversi per la nostra vita. La storia è diventata una grande amicizia, tanto che è venuta anche al mio Monte Carlo Film Festival…”. Scriveva così sui social il conduttore poco dopo la rottura, aggiungendo: “Il nostro continua ad essere un rapporto aperto e sereno; sono stati 5 anni indimenticabili. W Romina!”.

