Fabio Adami, chi è il fidanzato di Alba Parietti: carriera e vita privata

Fabio Adami è il fidanzato di Alba Parietti, la celebre conduttrice e showgirl che vedremo questa sera in prima serata su Rai 3 al fianco di Piero Chiambretti tra le ospiti della seconda edizione di Donne sull’orlo di una crisi di nervi. Ma chi è colui che nel 2022 ha conquistato il cuore della Parietti, e con la quale condivide ora una romantica e riservata storia d’amore?

57 anni, romano di origine, Fabio Adami è manager di Poste Italiane e ha sempre lavorato nell’ambito manageriale e aziendale, anche in passato; per quanto riguarda invece la sua vita privata, sappiamo solo che è padre di due figli nati da una precedente relazione. In generale il fidanzato di Alba Parietti, nonostante l’indiscussa notorietà della showgirl, è decisamente riservato e poco avvezzo ai riflettori della spettacolo e della cronaca rosa.

Alba Parietti e il primo incontro con il fidanzato: “Lo conobbi in treno…“

Ma come si sono conosciuti Alba Parietti e il fidanzato Fabio Adami? La conduttrice ne ha parlato più volte, come in occasione di un’intervista a La volta buona rilasciata nell’ottobre 2023: “Io conobbi il mio fidanzato Fabio, il mio grande amore, in treno, e fu un incredibile colpo di fulmine dal quale io fuggii“. L’uomo fu addirittura disponibile ad aiutarla a scaricare i bagagli: “Siccome noi non ci siamo parlati ma solo adocchiati, mi vergognai, quindi fu lui il gentiluomo che mi venne a parlare, mi scese anche la valigia dal treno, eppure io timidamente fuggii. Lui mi seguì con un biglietto da visita“.

La coppia non si è però persa di vista poiché la conduttrice, dopo quel casuale ma galeotto incontro in treno, alla fine l’ha ricontattato: “Poiché questi approcci in treno capitano anche con persone che non gradisco, anzi quasi sempre, invece in quel caso io lo guardai con molto interesse e mi piacque molto. Lui mi diede questo biglietto da visita e io gli mandai un messaggio, nonostante fossimo in periodo di Covid e io avessi visto solo il 50% della sua faccia. Infatti nel messaggio gli ho scritto: ‘Sarei curiosa di vedere l’altra metà della faccia’. E da lì fu amore a prima vista“.