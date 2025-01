Fabio Adami, chi è il fidanzato di Alba Parietti: curiosità e dettagli

Si chiama Fabio Adami il compagno di Alba Parietti, ospite questa sera, 2 gennaio, in prima serata a “Bella Festa” su Rai 2. La relazione con Fabio ha riportato l’amore nella vita della showgirl dopo anni da single: la sua ultima storia nota risaliva al periodo tra il 2010 e il 2014 con Cristiano De André. Alba e Fabio si sono conosciuti nel 2021, e tra loro è stato subito colpo di fulmine. “Io conobbi il mio fidanzato Fabio, il mio grande amore, in treno, e fu un incredibile colpo di fulmine dal quale io fuggii. Fu lui il gentiluomo che mi venne a parlare, mi scese anche la valigia dal treno. Lui mi seguì con un biglietto da visita”, ha raccontato Alba in un’intervista a La Volta Buona nel 2023.

Ma chi è esattamente Fabio Adami? Il fidanzato di Alba Parietti ha 57 anni, cinque in meno della diva, ed è manager di Poste Italiane e Responsabile di vendita TOP PAL. Fino ai suoi 18 anni ha vissuto in India e in Kenya, poiché il padre lavorava per Alitalia. Fabio è padre di due figli, una ragazza adolescente e un maschietto di nome Filippo. Su Instagram, ha deciso di chiudere il profilo dopo l’inizio della storia con Alba, essendo stato sommerso di messaggi da parte di fan e utenti. Da circa 3 anni fa coppia fissa con la Parietti, di cui è profondamente innamorato.

Alba Parietti e il fidanzato Fabio Adami: “Non ci sposiamo, ma ci amiamo tantissimo”

Dopo l’incontro fortuito avvenuto in treno nel 2021, Alba Parietti e Fabio Adami non si sono più lasciati. La showgirl, sempre attiva sui social, condivide spesso momenti della loro vita quotidiana, mostrando ai suoi fan tutta la gioia che questa relazione le sta regalando. Alba ha raccontato di vivere un amore unico e di sentirsi parte di una relazione sana, dopo tante delusioni vissute in passato. “Ci piace fare tutto insieme. Mi sembra di aver sempre fatto tutto con te. Non siamo solo una coppia, siamo lo specchio l’uno dell’altro”, aveva scritto in un post su Instagram.

Nonostante il loro legame proceda a gonfie vele, Alba e Fabio non hanno alcuna intenzione di sposarsi. D’altronde, Alba è già stata sposata dal 1981 al 1990 con il padre di suo figlio Francesco, Franco Oppini. Per Marco, poi, è stato già difficile intraprendere questa storia d’amore, dovendo reinventarsi come padre dei suoi due figli, avuti da una precedente relazione. “Io e Fabio non ci sposiamo. Stiamo insieme da due anni e ci amiamo moltissimo. A lui questo amore è costato, perché ha riorganizzato la sua esistenza anche di padre. Ma ci siamo innamorati come due ragazzini”, ha raccontato la Parietta a Storie di Donne al Bivio.