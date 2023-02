Fabio Adami, nuovo fidanzato Alba Parietti/ Lei: “è stato il punto di svolta”

Fabio Adami e l’incontro con Alba Parietti: tutto è iniziato su un treno

Alba Parietti e l’amore per il nuovo compagno Fabio Adami. Tutto è iniziato durante un viaggio su un treno ad alta velocità. Proprio così: tutto è nato per puro caso e per uno strano gioco del destino come ha raccontato proprio la Parietti: “un giorno su un treno, avevo un eschimo e la mascherina, e vedo questo signore di schiena, mette la valigia su, si gira, mi fa uno sguardo e sono rimasta incenerita. Non sono abituata a fare queste cose, non ho mai avuto un colpo di fulmine”. La showgirl, che tutti noi conosciamo per il suo temperamento e carattere deciso, dinanzi a Fabio però ha avuto un vero e proprio attacco d’ansia: “Vado verso la porta. Lui mi raggiunge, al telefono, e riparte uno sguardo che conteneva delle cose pazzesche. Mi diede il numero di telefono e gli scrissi dopo 3 minuti. Il primo incontro fu meraviglioso”.

Nonostante l’attacco di ansia, Alba e Fabio si sono scambiati il numero di telefono e hanno cominciato a scriversi. “Dopo una settimana di messaggi mi disse che doveva prendere un treno, chiedendomi se c’ero anche io e dovevo prenderlo anche io. Il primo appuntamento fu in treno e se la giocò da grandissimo, un corteggiamento di altri tempi. Mi da tutto ciò che credo si debba dare ad una persona di cui si è veramente innamorati. Sono 10 mesi a breve, abbiamo deciso subito di convivere e abbiamo fatto progetti per tempi interminabili, stiamo sempre assieme. Presentato subito a mio figlio e l’ha amato subito” – ha raccontato la Parietti.

Alba Parietti: “Fabio Adami? È stato un incontro del destino”

Alba Parietti non ha alcun dubbio quando parla del nuovo compagno Fabio Adami: “è stato un incontro del destino. Sul treno, per due volte di seguito. Ci siamo visti sul Milano-Roma e ci siamo scambiati sguardi di fuoco. Poi, alla fine del viaggio, lui è venuto a presentarsi. Io ero terrorizzata perché provavo sensazioni fortissime per uno sconosciuto e questo non è da me. Dopodiché sono scappata con il cuore in gola, come Cenerentola alla stazione Termini. La verità è che eravamo destinati ad incontrarci, tanto che una settimana dopo ci siamo ritrovati sullo stesso treno, alla stessa ora, come un film”.

Da dieci mesi oramai Alba Parietti e Fabio Adami fanno coppia fissa con la showgirl che è al settimo cielo: “lui è stato il punto di svolta, ciò che non ti aspetti in un momento in cui sei già appagata. Sono arrivata a 60 anni, compiuti, e ho pensato che la vita mi avesse dato tanti amori importanti, ho amato e sono stata amata, ho vissuto passioni devastanti ma belle, altre sane, indimenticabili e ad un certo punto ho pensato che avevo tutto”. Infine non escludono la possibilità di sposarsi, anche se la Parietti: “lui ha alle spalle due matrimoni con donne eccezionali, conosco entrambe e ci vado assolutamente d’accordo. Abbiamo un’età in cui il matrimonio è una bellissima festa, che sicuramente faremo, ma non sarebbero giuste alcune cose, come avere figli. La nostra creatura vera è la nostra passione e il nostro amore”.











