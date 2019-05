FABIO CANINO/ “Nunzia De Girolamo? E’ molto furba” (Ballando con le Stelle 2019)

Fabio Canino è uno dei protagonisti della giuria di Ballando con le stelle 2019, il dancing show di successo condotto da Milly Carlucci su Rai1. In concomitanza con l’uscita del suo nuovo libro “Le parole che mancano al cuore” il giudice di Ballando è stato ospite di diversi programmi televisivi dove inesorabilmente ha parlato dell’esperienza nel programma e di alcuni concorrenti. In particolare, Fabio si è soffermato su Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro, una delle coppie più criticate dalla giuria di esperti, ma al tempo stesso più amate dal pubblico. Il conduttore, come sempre schietto e diretto, non si è tirato indietro nel commentare il caso De Girolamo definendo la ex deputata di Forza Italia “molto furba”. Del resto la querelle nata tra la De Girolamo e Selvaggia Lucarelli continua ad essere uno degli argomenti più “hot” di questa quattordicesima edizione del dancing show di Rai1.

Fabio Canino parla di Alba Parietti

Fabio Canino parlando della sua esperienza come giurato a Ballando con le Stelle ha ricordato anche l’edizione del 2017 con Alba Parietti sua grande amica dai tempi di “Macao”. I due, infatti, hanno più volte lavorato insieme, ma questo non ha influito sul giudizio del giudice durante l’esperienza di Alba Parietti come ballerina a Ballando. Canino, infatti, ha avuto una fortissima lite con la Parietti, anche se a distanza di due anni ha ammesso: “Sono stato cattivo, Lei si arrabbiò molto poi però abbiamo fatto pace”. Tutto è successo dopo un’esibizione della Parietti definita da Canino come “ridicola” con un fraintendimento da parte della showgirl che in quell’occasione pensò che il ridicola fosse riferito a lei. La cosa tra i due poi è stata chiarita ed oggi sono più amici di prima!

Fabio Canino: “Ballando con le stelle mi ha pagato il mutuo”

Il giurato di Ballando con le Stelle parlando della sua esperienza nel dancing show di Raiuno ha detto: “Sto lì da 7 anni, ho pagato il mutuo“. Ospite di Vieni da Me di Caterina Balivo, Fabio ha raccontato anche la sua infanzia: “avevo le orecchie a sventola e avevo la lisca, parlavo male. Inoltre, ogni volta che mi facevano le foto, mi mettevo una mano sulle orecchie”. Non solo, lo scrittore intervistato da Gay.it ha rivelato anche un suo grande rimpianto: “Mi manca un figlio e, con pochissima umiltà, le dico che sarei stato un ottimo padre, ma ora è troppo tardi. Rischierei di sembrare il nonno”.



