Fabio Caressa, chi è il marito di Benedetta Parodi/ “La nostra è la classica storia nata in redazione”

Fabio Caressa e Benedetta Parodi, quel matrimoni arrivato dopo 16 anni

Fabio Caressa è il marito di Benedetta Parodi, ma anche un giornalista e telecronista. La coppia è felicemente sposata da più di 16 anni e dal loro amore sono nati tre splendidi figli. Proprio Caressa, intervistato da Famiglia Cristiana, ha raccontato come è nato l’amore con la bravissima conduttrice televisiva: “la nostra è stata la classica storia nata in redazione. Lei era una stagista e io l’ho notata. L’ho invitata al cinema e poi a cena. Forse lei all’inizio aveva qualche resistenza, ma dopo dieci giorni stavamo già assieme”.

Dal loro amore sono nati anche tre figli, ma il giornalista precisa: “viviamo nel rispetto dei ruoli, il papà è il papà e la mamma è la mamma. Io, peraltro, sono un padre vecchio stampo. La famiglia deve essere un porto sicuro e io e mia moglie dobbiamo fornire ormeggi saldi, soprattutto oggi, perché le occasioni fuori dalla famiglia sono molte, a volte anche troppe e rischiose, soprattutto per i figli”.

Fabio Caressa: “ho avuto il Covid”

Non solo il marito di Benedetta Parodi, Fabio Caressa è un giornalista, telecronista sportivo e conduttore televisivo. Grande appassionato di calcio, Caressa recentemente ha dovuto lasciare Sky per nuove avventure. A rivelarlo è stato proprio lui sui social: “grazie, Signore, che ci hai dato il calcio, ma ora è tempo di cambiare: scelta imposta dalla rimodulazione, con relativa ripartizione, dei diritti tv”. Non solo, il noto giornalista recentemente ha raccontato di essersi ripreso il Covid-19. Dopo essersi ammalato durante la prima ondata di Coronavirus, il giornalista si è ritrovato nuovamente positivo. ”

A rivelarlo è stato proprio lui sui social: “buongiorno amici, vi devo una spiegazione. Domenica scorsa il Club non è andato in onda perché io e mio figlio Diego abbiamo avuto un contatto con un positivo a capodanno e ci siamo positivizzati i giorni dopo. Siamo rimasti chiusi serrati nelle nostre camere per 8 giorni completamente asintomatici. Fortunatamente nessuno in famiglia si è positivizzato, tra l’altro non ho visto le mie figlie per diversi giorni. Con tre dosi ho ripreso il Covid. Non l’ho detto per una mia sensibilità. Ero asintomatico e invece c’è gente che soffre negli ospedali. Lo dico adesso perché se io che dico siamo negativi e siamo usciti. Domenica torna il Club”.



