Fabio Caressa: “Con Benedetta Parodi? Dopo 10 giorni vivevamo insieme”/ “Ha un’aura…”

Fabio Caressa e Benedetta Parodi hanno festeggiato i 23 anni di matrimonio. Dopo il primo incontro alla mensa di Telepiù, che poi diventerà Sky, avevano lui 29 anni e lei 25. Ma tra loro non fu colpo di fulmine. Al Corriere della Sera raccontano: “Benedetta aveva i capelli nerissimi, le unghie blu con le stelle, mi sembrò un po’ dark”. Lei: “Io vivevo un periodo di allegria, non volevo una storia “. Il primo passo, l’ha fatto lei. Lui racconta: “L’ho invitata al cinema” ma lei puntualizza: “Ma no: lo invitai io, ma solo perché avevo sempre bisogno di persone che mi accompagnassero a vedere i film su cui lavoravo. Il film era Romeo e Giulietta con DiCaprio, Fabio venne solo perché aveva altre mire”.

A far innamorare Fabio Caressa, la “luce” di Benedetta Parodi: “Ha un’aura di luce bianca che la circonda e che trovo irresistibile. Ce l’ha ancora, è impossibile non vederla”. Lei spiega: “Siamo diversi, lui tumultuoso, impulsivo, vulcanico, io tranquilla, più pacata: ci compensiamo, ci siamo trovati come due pezzi di un puzzle”. Lui, per lei, ha fatto pazzie fin da subito: “Al mio trentesimo compleanno: avevo preso due arei per fare la telecronaca di Borussia Dortmund-Bayern Monaco, presi il terzo per cenare con Bene e all’indomani alle sei dovevo riprendere un aereo. Erano i nostri primissimi tempi, lei non era ancora convinta, io speravo nei fuochi d’artificio dopo cinema e cena all’indiano. Invece, l’accompagno a casa alle tre di notte e mi fa vedere Pinocchio della Disney”.

