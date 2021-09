Fabio Caressa, marito Benedetta Parodi/ “Il nostro un matrimonio televisivo perfetto”

Fabio Caressa e Benedetta Parodi compongono una delle coppie più in vista (e ben assortite) del mondo dello spettacolo. Lui telecronista sportivo, lei conduttrice di noti programmi incentrati sulla cucina, Fabio e Benedetta sono molto affiatati tra loro, condividendo, tra le altre cose, anche una spiccata attitudine per la comunicazione. Tra le cose più ‘scontate’ che condividono, invece, ci sono i loro tre figli Matilde, Eleonora e Diego, nati rispettivamente nel 2002, nel 2004 e nel 2009. Il loro matrimonio risale al 1999: a luglio, Fabio e Benedetta hanno festeggiato il loro 22° anno di vita insieme.

Massimo Fini vs Fabio Caressa/ "Moralista viscido, ha mentalità da preti"

Un po’ di tempo fa, Mihajlovic ‘attaccò’ Caressa definendolo semplicemente il “marito di quella Benedetta Parodi”. In un’intervista rilasciata al Corriere nel 2020, Benedetta ha voluto replicare alla provocazione dell’allenatore: “Non entro nelle questione calcistiche. Dico solo che io e Fabio ci sosteniamo e non abbiamo paura di essere oscurati dal successo e dalla popolarità dell’altro, è questa è la nostra forza”.

Benedetta Parodi, sorella di Cristina Parodi/ Dal rapporto con Fabio Caressa all'intesa con la sorella

Benedetta Parodi racconta la sua storia d’amore con Fabio Caressa

In effetti, Fabio Caressa e Benedetta Parodi non sono gelosi del loro lavoro, né temono che uno abbia più successo dell’altro. Benedetta, in particolare, dedica bellissime parole al marito (e collega) giornalista: “Fabio è generoso e simpatico, non posso che usare complimenti per lui: il suo enorme difetto è il suo terribile disordine. Lui mi rimprovera che gli rompo troppo le scatole su questo aspetto, ma sfido chiunque: dovessimo andare a Forum vincerei la causa”.

“Il segreto della nostra coppia – prosegue – è che parliamo la stessa lingua, proveniamo dallo stesso mondo, siamo cresciuti insieme anche nella professione“. La loro, insomma, è una coppia ‘equilibrata’ sotto tutti i punti di vista, incluso quello del lavoro: “Io parlo al pubblico femminile, lui a quello maschile. Una volta si facevano i matrimoni politici combinati. Se oggi si facessero quelli televisivi il nostro sarebbe perfetto”.

Benedetta Parodi/ "Fabio Caressa? La cosa più bella di questo 2020"

© RIPRODUZIONE RISERVATA