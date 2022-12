Fabio Fazio: “Io e mia moglie Gioia conosciuti durante una recita”/ “Io nella giuria”

Fabio Fazio: “Così ho conosciuto mia moglie”

In una lunga intervista al Corriere della Sera, Fabio Fazio ha raccontato qualche lato inedito della sua vita. I telespettatori sono abituati a vederlo in tv da ormai quarant’anni, da tanti alla guida di Che Tempo che Fa. Ben presto, però, il conduttore dirà addio alla tv, per dedicarsi a tempo pieno alla famiglia: la pensione è infatti vicina e lui non vede l’ora di mettere da parte il lavoro per dedicare il suo tempo agli affetti più sinceri: “Ho quasi sessant’anni, lavoro da 40 e se dovesse passare la cosiddetta “quota 103” io tra due anni lascio. Ho fatto tanto, ho visto tanto, ho una bellissima famiglia. La pensione non mi spaventa”.

Fabio Fazio è sposato da quasi trent’anni con Gioia Selis, che ha conosciuto durante una recita. Al Corriere della Sera ha rivelato: “Io e Gioia ci siamo conosciuti durante una recita scolastica, pensi un po’. O meglio, lei recitava, e io ero parte della giuria che doveva dare i voti. Evidentemente quei voti non furono buoni perché siamo ancora qui a parlarne”. Di “Ti amo” alla compagna, il giornalista ne ha detti parecchi: “Più di una volta”, come ha raccontato.

Fabio Fazio, il matrimonio e i due figli

Dalla storia d’amore tra Fabio Fazio e Gioia Selis sono nati due figli: Michele nel 2004 e Caterina nel 2009. La moglie del giornalista non è un personaggio noto nel mondo dello spettacolo, anche se al fianco del marito ha preso parte al film Pole pole diretto da Massimo Martelli nel 1996. Questo film aveva uno scopo benefico con i ricavati andati alla fondazione africana per la medicina e la ricerca, la Amref.

I due si sono sconosciuti quando erano ancora due ragazzini, si sono innamorati e da quel momento non si sono più lasciati. Il matrimonio è arrivato nel 1994 ma il primo figlio della coppia è nato dieci anni dopo, nel 2004. Nel 2009 è nata anche la secondogenita del giornalista e la moglie, Caterina. Fabio Fazio ha parlato della sua come una “bellissima famiglia”, anche se come sappiamo il conduttore è molto riservato e non ama parlare della propria vita privata.

