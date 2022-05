Fabio Nova chiede scusa a Tina Cipollari a Uomini e Donne/ Lei: “Non mi interessa”

Fabio Nova e Tina Cipollari, scontro a Uomini e Donne

Dopo il nuovo scontro tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano, Maria De Filippi cambia argomento chiamando al centro dello studio Fabio Nova per conoscere due signore giunte in trasmissione per conoscerlo. Prima, però, di far entrare le due signore, Maria De Filippi e Gianni Sperti raccontano a Tina Cipollari delle scuse che Fabio le fatto durante la sfilata maschile a cui lei non ha assistito perchè era assente in puntata.

Tina Cipollari e Pinuccia, rissa sfiorata a Uomini e Donne/ Un gesto della dama...

“Per sedurre una donna più che strimpellare due note sia più importante che impari chiedere scusa per cui preferirei lasciare perdere. E’ più importante chiedere scusa ad una donna che suonare. Voglio chiedere scusa al pubblico e a Tina che ho offeso”, aveva detto in quell’occasione Fabio. Oggi, in studio, Tina replica al fotografo.

Tina Cipollari lascia Uomini e Donne?/ Il motivo delle ultime assenze e la verità...

La reazione di Tina Cipollari alle scuse di Fabio Nova

Le scuse di Fabio, tuttavia, non vengono accettata da Tina che spiega anche il motivo della sua reazione: “Sarei finta a dirti grazie. Quando una persona sbaglia, io difficilmente perdono. Delle tue scuse, a me, non interessa, Potevi farne a meno. Se tu non me le avessi fatte, avresti fatto più bella figura”, ha detto l’opinionista.

“Non pretendo il perdono. Ho chiesto scusa perchè ho esagerato”, ha ribattuto Fabio. “Le tue scuse mi sembrano finte. Tu mi hai detto delle brutte parole, io altrettanto. Siamo pari. E’ proprio nel tuo dna offendere le donne perchè l’hai fatto con me, ma io ho iniziato ad offenderti quando hai offeso la tua ex. Quindi non mi offendo per quello che mi dici tu“, aggiunge ancora Tina. Dopo aver ascoltato la presentazione delle due signore giunta in studio per Fabio e che hanno dichiarato di essere state attratte dalla sua educazione e gentilezza, Tina ha sbottato: “Che uomini avete frequentato? Perchè se trovato delicatezza, grazia ed educazione in quest’essere, ma voi chi avete frequentato?“, chiede Tina lanciando una frecciatina alle signore.

Tina Cipollari attacca Riccardo Guarnieri: "Sei un farabutto"/ Lite a Uomini e Donne…

© RIPRODUZIONE RISERVATA