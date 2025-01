Fabio Testi a La Volta Buona: “Anita Ekberg? Una scena nudi dopo 2 giorni, fu molto faticoso…”

La storia del cinema italiano e anche internazionale irrompono nello studio de La Volta Buona grazie alla presenza, oggi, di Fabio Testi. L’attore ha scelto lo studio di Caterina Balivo per raccontarsi nel merito delle innumerevoli esperienze vissute nella sua longeva e fortunata carriera ma senza dimenticare gli aspetti legati alla vita privata. Si parte proprio dall’etichetta di ‘Latin lover’: “Diciamo che ero costretto per lavoro, giravo delle scene d’amore e nascendo una certa confidenza capitava di andare poi a cena insieme”.

Proseguendo nel suo racconto, proprio a proposito di cene post scene d’amore, Fabio Testi è stato incalzato da Caterina Balivo a proposito di una sua ex fidanzata piuttosto nota, Anita Ekberg. “Com’è essere fidanzato con un’attrice altrettanto nota? Da un certo punto di vista può essere scocciante ma al contempo se i paparazzi ti cercano vuol dire che hai fatto qualcosa di importante… Anita Ekberg? La conobbi sul set e proprio il secondo giorno di lavoro facemmo una scena d’amore sotto la doccia, completamente nudi. Poi la sera ovviamente andammo a cena insieme. Quella scena sul set fu davvero faticosa…”.

Sempre in linea con il tema sentimentale, Caterina Balivo ha cercato di incalzare Fabio Testi a proposito della sua attualità a tinte rosa estrapolando solamente l’identità della fidanzata dell’attore. “Hai messo la testa a posto?”, ha chiesto la conduttrice con l’attore che ha prontamente spiegato: “Diciamo che la vita è fatta di impulsi…”. A questo punto arriva la domanda diretta: “Ma come, a me hanno detto che sei fidanzato con Valentina che è anche più giovane di me…”. L’attore, dopo una sorta di perplessità espressa con ironia, ha dunque spiegato: “Chi te l’ha detto… No ma lei lo sa, non puoi mettere la testa a posto alla mia età”.

L’atmosfera si fa toccante a La Volta Buona quando Fabio Testi si ritrova a raccontare delle estenuanti battaglie in tribunale con l’ex moglie Lola Navarro per poter vedere i figli. “Ad avere la peggio sono stati i figli, tutto questo ancora oggi mi genera tristezza; eravamo ostaggi degli avvocati. Potevo vederli una volta ogni 15 giorni ‘previo congruo avviso’, poi c’era l’avvocato infame e lurido che fa da regia al cliente per mettere l’altro in condizione di perdere la testa. Sono stati 22 anni di tribunale, spendendo delle cifre che puoi immaginare”. L’attore ha poi aggiunto: “Avremmo potuto risolvere molto prima, io ho delle bobine registrate dove senti l’avvocato che dice: ‘No, se hai scelto di stare con me devi fare quello che dico io’. Ti mettono quindi in condizione di perdere la testa, sono stato vittima di questi avvocati, poi radiati dall’albo. Come papà non mi rimprovero nulla…”.