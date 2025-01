L’importanza di Fabio Testi nel merito del peso specifico che occupa nel contesto cinematografico non conosce dubbi. Ruoli diversificati, importanti e soprattutto sempre intensi dal punto di vista introspettivo; aspetti che hanno permesso all’attore di fare breccia nel gusto degli appassionati e che hanno ovviamente amplificato la curiosità anche nel merito della sua vita privata. Lui, sempre molto restio sul tema, in un’intervista di alcuni mesi fa a Domenica In aveva confermato di essere impegnato: “Ho una fidanzata, una storia che voglio tenere nascosta e non voglio rendere pubblica. Forse è questo il motivo per cui dura”.

E quindi, chi è la fidanzata di Fabio Testi? Dopo due matrimoni senza lieto fine, l’attore sembra essere nel pieno di una felice liaison; al punto da volerla proteggere gelosamente dagli occhi indiscreti del mondo del gossip e di cronaca rosa. Non si hanno dunque ulteriori notizie sull’identità della fidanzata di Fabio Testi ma è lecito credere che sia lontana dalla luce dei riflettori. Si presume che la relazione risalga al 2023, un anno dopo la rottura dalla precedente fiamma: “Ho avuto una fidanzata giovanissima che però dopo qualche tempo ha fatto pace con il suo moroso e se n’è andata…”.