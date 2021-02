FABRICE KERHERVÉ, EX COMPAGNO ORNELLA MUTI/ L’attrice: “So che non mi innamorerò di un altro”

È durata 12 anni la storia d’amore tra Ornella Muti e Fabrice Kerhervé, business man di origini francesi (ma con cittadinanza italiana) un po’ più giovane rispetto all’attrice. Nella sua bio di Instagram, Fabrice si descrive precisamente come “networker, online marketer, autore, master leader, sognatore, fan della crypto-blockchain & amante della vita”. Al curriculum è da aggiungere anche la sua relazione ultradecennale con Ornella, grazie alla quale è diventato famoso in Italia.

La loro relazione si è conclusa nel 2020, ma non sono noti dettagli circa i perché di questa fine. Capelli medio-lunghi e sguardo magnetico, Fabrice risiede in Spagna, ma – se non altro in era pre-Covid – veniva spesso da noi per lavoro. Le distanze non hanno giovato al suo rapporto con la Muti, che oggi vive con la figlia in Piemonte ed era abituata a ritmi meno frenetici. Interessante di lui la sua personalità affascinante e versatile, anche se, probabilmente, non dev’essere stato facile stargli dietro.

Nel 2014, in un’intervista a Grazia, Ornella Muti parlava così del suo Fabrice Kerhervé: “Io non faccio che pensare a lui e so che non m’innamorerò di un altro. Lui prova lo stesso sentimento”. È possibile che le cose non siano cambiate, dal momento che Ornella è rimasta fedele alla sua ‘promessa’ e, dopo di lui, per quanto ne sappiamo, non ha mai frequentato altri uomini. Sicuramente la pandemia ha giocato un ruolo fondamentale (e risolutivo) nella coppia, in particolare nell’ultimo periodo prima della rottura. Nonostante la distanza fisica, comunque, Fabrice era sempre nei suoi pensieri.

Fin dall’inizio, la Muti ha dichiarato di avere con lui una storia molto complicata, cosa che però non le ha impedito di mandarla avanti a dispetto di tutto. Durante il loro fidanzamento, anche la Muti ha viaggiato molto, arrivando persino a trasferirsi per un periodo in Russia. Sempre nel 2014, l’attrice parlava della loro come di una lovestory abbastanza ostacolata: “Ci amiamo tanto, ma ci vediamo poco”. Da segnalare che entrambi, prima di conoscersi, avevano già avuto figli da precedenti relazioni (quattro nel caso di Fabrice e tre nel caso di Ornella).



