Fabrice Kerhervè, ex compagno Ornella Muti/ “Non so se mi innamorerò mai più di…”

Nel pomeriggio in cui la sua ex (almeno stando alle nette dichiarazioni rilasciate negli ultimi tempi dalla diretta interessata) compagna sarà ospite nel salotto tv di “Domenica In”, i riflettori inevitabilmente si riaccenderanno sul misterioso ma a detta di molte affascinante Fabrice Kerhervè: il 65enne uomo d’affari di nazionalità francese, praticamente più giovane di dieci anni di colei che è considerata una delle muse del cinema italiano, da tempo non fa più coppia fissa con la madre di Naike Rivelli.

Insomma dopo una lunga relazione, fatta di alti e bassi e sovente vissuta distanza dai due protagonisti (la storia sarebbe nata addirittura nel lontano 2008), la Muti e Kerhervè si sono lasciati anche se non vi sono molti dettagli a riguardo dal momento che la prima si è dichiarata single in una intervista concessa durante una partecipazione a “Oggi è un altro giorno”. Ma chi è quest’uomo molto curato, dallo sguardo magnetico e che viene descritto come un uomo d’affari internazionale molto preso dal suo lavoro e attivo in diversi campi? Da quello che si sa la vita dell’imprenditore si è sempre divisa tra Francia, Spagna e Bel Paese e questo è uno dei motivi per cui, come ammesso da entrambi, la loro è stata una relazione vissuta amandosi a distanza.

FABRICE KERHERVE’, EX COMPAGNO DI ORNELLA MUTI: “CI AMAVAMO TANTO MA…”

Ma cosa sappiamo di questa lunga e per certi versi ‘tormentata’ (da intendersi in un’accezione ovviamente non negativa) storia d’amore che si sarebbe conclusa solamente da pochi mesi? Il 55enne Fabrice Kerhervè, definitosi un “amante della vita” in una delle sue bio sui propri canali social, ha vissuto una relazione “complicata” con la Muti, senza contare che entrambi hanno una propria famiglia alle spalle: l’uomo ha infatti quattro figli avuti dal precedente matrimonio, uno in più di quelli dell’attrice capitolina, ma questo non è stato un impedimento al loro amore dato che a quanto si sa la Muti ha spesso viaggiato al suo fianco e per una breve parentesi temporale si è pure trasferita in Russia proprio per lui.

“Ci amiamo tanto, ma ci vediamo poco” aveva spiegato la Muti in una intervista, riassumendo bene il leitmotiv dei loro 12 anni assieme. Anche se al momento non ci sono altri dettagli e non si sa bene se possa esserci un riavvicinamento tra i due, quello che è certo è che Fabrice è stato di fatto l’ultimo uomo fino ad ora nella vita della Muti che, proprio nell’intervista tv di cui sopra in cui parlava di questo sentimento a distanza, aggiungeva pure con un pizzico di nostalgia: “Non so se m’innamorerò mai più di nessun altro”. Sarà davvero così?



© RIPRODUZIONE RISERVATA