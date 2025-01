Fabrizio Cassata è il marito di Justine Mattera, la celebre showgirl tornata alla ribalta con la partecipazione nel varietà di successo “Tale e Quale Show”. Un grande amore quello nato tra il manager di Bauer, un’azienda leader nel settore della salute e benessere, e la showgirl americana che il grande pubblico italiano ha imparato a conoscere ed amare negli anni ’90. In quegli anni, infatti, Justine Mattera fu notata da Paolo Limiti che rimase stregato dalla sua somiglianza con Marilyn Monroe al punto da proporle di fare dei programmi televisivi. Da quel momento è iniziata l’ascesa della showgirl che è diventata popolare nel nostro paese conquistando il cuore di milioni di telespettatori, ma anche quello di Paolo Limiti. Nonostante la differenza di età, i due nel 2000 si sono sposati per poi separarsi due anni dopo.

Nonostante la delusione, Justine Mattera è tornata ad amare quando ha incontrato Fabrizio Cassata. La storia d’amore tra Fabrizio Cassata e Justine Mattera è inizia nel 2002 e nel 2009 hanno deciso di celebrare il loro amore con il matrimonio. Dalla loro unione sono nati anche due figli: Vivienne Rose e Vincent.

Fabrizio Cassata e Justine Mattera: la crisi di coppia è un lontano ricordo

Justine Mattera e il marito Fabrizio Cassata condividono una grande passione insieme: quella per lo sport. “Da quando l’ho conosciuto sono diventata una vera sportiva” – ha detto la showgirl al Giornale di Sicilia rivelando di essere un’accanita sportiva. La gelosia del compagno è stata però in diverse occasioni motivi di scontro e discussione. Sin dall’inizio, infatti, Fabrizio si è dimostrato molto geloso nei confronti della showgirl. “Ero geloso del mio ex Paolo Limiti, ma poi sono diventati amici” – ha raccontato la Mattera a Nuovo Tv.

Ma non finisce qui, visto che Fabrizio era geloso anche delle foto pubblicate dalla moglie su Instagram al punto da chiederle quasi il divorzio. La coppia, infatti, ha vissuto un momento di grande crisi come ha confessato proprio la showgirl, ma la nascita del secondo figlio è stato rigenerante visto che si sono ritrovati più uniti e innamorati che mai. Non solo, la Mattera ha detto: “mi sono resa conto che, nonostante amassi il mio lavoro, la cosa a cui tenevo di più fosse la mia famiglia”. I due condividono, oltre alla passione per lo sport, anche quella per i viaggi, musei e mostre.