Fabrizio Cassata è riuscito a fare breccia nel cuore di Justine Mattera dopo la fine del suo matrimonio con Paolo Limiti, con il quale è stata sposata dal 2000 al 2002. Il secondo marito della splendida showgirl è un imprenditore siciliano che non fa parte del mondo dello spettacolo, lui a differenza della moglie è sempre stato molto riservato. Non sono infatti molte le informazioni che si conoscono sul suo conto dal momento che ha sempre preferito tenere la sua sfera personale lontana dai riflettori. Sappiamo però che è nato nel 1963 in Sicilia ed è un manager di un’azienda che si occupa di salute e benessere, la Bauer.

Justine Mattera è Madonna a Tale e quale show 2024/ Riuscirà a conquistare il primo podio con la sua 'sosia'?

In varie interviste Justine Mattera parlando del marito lo ha descritto come una persona molto precisa, dolce e attenta. I due si sono conosciuti nel 2002 e tra loro scoppiò subito la scintilla, sette anni dopo sono convolati a nozze per sugellare il loro splendido amore. Dalla loro relazione sono nati due figli, Vincent e Vivienne Rose, dopo molti anni trascorsi insieme Fabrizio Cassata e la moglie si mostrano sempre più complici e innamorati, la loro storia d’amore procede infatti a gonfie vele.

Justine Mattera imita Rita Pavone a Tale e Quale Show 2024/ Giuria prevenuta nei suoi confronti?

Fabrizio Cassata, la gelosia per la moglie Justine Mattera e la passione in comune per il ciclismo

Justine Mattera è bella da togliere il fiato e per lavoro si è sempre mostrata in modo sensuale e provocante, anche gli scatti che spesso pubblica sul suo profilo Instagram non lasciano molto all’immaginazione e mandano i suoi tantissimi follower fuori di testa. Questo però in passato ha scatenato non poco la gelosia del marito, che rischiò di rovinare la loro bellissima storia d’amore. In passato è stata lei stessa a raccontare che a causa della sua gelosia aveva bloccato il marito su Instagram per impedirgli di vedere le sue foto. Cercò di fargli capire che è una showgirl e che usa il suo corpo per motivi professionali, lui però le disse chiaramente che se non si fosse controllata avrebbe chiesto il divorzio.

Justine Mattera imita Sylvie Vartan a Tale e Quale Show 2024/ Bocciata da Malgioglio, momento del riscatto?

Fabrizio Cassata e la moglie Justine Mattera condividono una grandissima passione, quella per il ciclismo. Entrambi praticano questo sport da moltissimi anni e spesso pubblicano scatti che li ritraggono in bici mentre si allenano o durante gare e tour.