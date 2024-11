Fabrizio Cherubini, ex compagno di Alessia Fabiani: il primo incontro a Roma

Alessia Fabiani, che oggi pomeriggio interverrà nel salotto de La volta buona ospite di Caterina Balivo su Rai 1, ha vissuto per molti anni un amore intenso e travolgente con l’ex compagno Fabrizio Cherubini. La vita privata dell’ex Letterina di Passaparola è sempre finita sotto i riflettori, considerata la sua notorietà televisiva: dopo la breve relazione nei primi anni 2000 con Francesco Oppini, figlio di Franco Oppini e Alba Parietti, la showgirl ha incontrato colui che è stato l’uomo più importante della sua vita nonché padre dei suoi figli.

FABRIZIO CHERUBINI, CHI È EX COMPAGNO DI ALESSIA FABIANI/ "La sentenza? Ci sono rimasta male ma…"

Fabrizio Cherubini, di professione imprenditore, è l’ex compagno di Alessia Fabiani: dalla loro relazione nel 2012 sono nati due figli, i gemelli Kim e Keira, sino alla loro improvvisa rottura. “Fabrizio è stata una persona molto importante, è il padre dei miei figli”, aveva raccontato lo scorso maggio, nuovamente ospite nel programma della Balivo. “Ci siamo conosciuti a Roma, io ero a fare una puntata del Maurizio Costanzo show. Lì un’amica mi chiede di andare a cena insieme e nel ristorante incontro Fabrizio, che era il proprietario del locale“.

Genitori Alessia Fabiani, chi sono?/ "Separati da quando avevo 3 anni. Mi hanno sempre supportata"

Fabrizio Cherubini e Alessia Fabiani: la rottura, i figli e le accuse di maltrattamenti

Alessia Fabiani e l’ex compagno Fabrizio Cherubini si sono poi detti addio e la separazione non è stata semplice. L’attrice, infatti, nel 2016 aveva presentato una denuncia contro l’uomo con le accuse di maltrattamenti e violenze in famiglia. I giudici, tuttavia, hanno assolto l’imprenditore interpretando la dinamica degli eventi come litigi familiari e non come effettive forme di maltrattamento.

Una sentenza che ha così ribaltato tutto e che è stata così commentata dalla Fabiani, sempre nel salotto della Balivo lo scorso maggio: “Sono confusa. Lì per lì sono rimasta male, però ripeto che non era una guerra. Io volevo soltanto che lui mi chiedesse scusa, almeno una volta, e io non avrei fatto più nulla. Questo non c’è stato mai“.

Kim e Keira Cherubini, chi sono i figli di Alessia Fabiani/ "Hanno intriso la mia vita di felicità"