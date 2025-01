La showgirl e attrice Alessia Fabiani sarà una delle protagoniste nel weekend della trasmissione Storie di Donne al Bivio. La donna parlerà sia dello sviluppo recente della sua carriera lavorativa che della sua famiglia e di tanti temi che negli anni l’hanno riguardata. Ma andiamo a conoscere meglio chi è davvero Alessia Fabiani.

Alessia Fabiani nasce a L’Aquila il 10 Dicembre 1976 e coltiva la sua passione per il mondo dello spettacolo fin da piccola. Da bambina la vediamo entrare nella sit Com Orazio e tutti notano la sua verve per questo mondo. Il suo vero debutto avviene con il mondo della moda e a 18 anni vince il concorso di bellezza Mediaset Bellissima, uscito in quegli anni per contrastare lo strapotere di Miss Italia.

Quel successo le apre diverse porte, conduce la trasmissione con Alberto Castagna e lavora su vari programmi delle reti Mediaset. Uno dei programmi che la fa svoltare è Passaparola dove fa la ‘letterina’ ed è un ruolo che ricopre per ben sei anni. Sempre in quel periodo fa il debutto nel mondo dello spettacolo, in un film dal nome Giorni Dispari. Successivamente si fa notare dal pubblico maschile con un calendario insieme alla bionda Mascia Ferri e poi diventa inviata di Pressing.

Alessia Fabiani: la denuncia all’ex marito e le polemiche

La sua carriera vive un periodo brusco nel 2007 quando viene coinvolta nell’inchiesta Vallettopoli. Dopo tempo riesce ad uscirne con l’archiviazione e nel 2008 si laurea in Scienze dei Beni Culturali. Dal 2013 decide poi di dedicarsi direttamente al ruolo di teatro. Successivamente viene coinvolta indirettamente e come cliente in un indagine di droga sul clan romano dei Casamonica.

Per quel che riguarda la sua vita privata Alessia Fabiani è stata legata nei primi anni 2000 con Francesco Maria Oppini, figlio di Alba Parietti. Successivamente ha sposato Fabrizio Cherubini, imprenditore con il quale ha avuto due gemelli di nome Kim e Keira nel 2012. I due hanno divorziato invece nel 2017. Intervenuta alla Volta Buona Alessia ha raccontato alcune vicende che l’hanno toccata nel corso della sua vita:

“In giovane età un mio fidanzato venne a mancare, un incidente me lo portò via. Metabolizzare tutto questo non è stato facile”. Alessia ha denunciato l’ex marito Fabrizio Cherubini per violenza domestica, ma l’uomo è stato assolto e in questi mesi Alessia è ora indagata per falsa testimonianza. Lei ha spiegato: “Inizialmente avevo anche fermato questa denuncia ma alla fine questo ha forse fatto cadere un pò di efficacia”.