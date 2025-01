Fabrizio Cherubini è l’ex marito della showgirl e attrice Alessia Fabiani, persona che sarà protagonista nel weekend nella trasmissione Storie di Donne al Bivio. I due hanno avuto una lunga storia sfociata nel matrimonio e nella nascita di due bellissimi figli, ma i due hanno vissuto anche una vicenda piuttosto problematica che continua ancora.

Fabrizio Cherubini è un imprenditore italiano, CEO della Thyssenkrupp Rothe Erde Italy Spa. I due si sposano nel 2010 e nel 2012 hanno due figli, Kim e Keira. Sembrano molto innamorati ma la coppia si separa in malo modo nel 2017 e il divorzio non è l’unico procedimento con Alessia Fabiani che accusa l’ex marito di maltrattamenti, tutto questo nel 2016.

Due versioni totalmente differenti con la donna che racconta di aver subito maltrattamenti da parte del marito che l’hanno costretta a presentarsi a degli eventi totalmente coperta per coprire i lividi. La versione del marito – presentatosi poi in lacrime – è totalmente differente e ha portato i giudici a prendere importanti decisioni.

“Sono disperata”, la risposta di Alessia Fabiani alla sentenza su Fabrizio Cherubini

L’uomo ha raccontato in aula che Alessia lo tradiva con l’insegnante di tennis e che spesso tornava a casa in piena notte ubriaca e probabilmente dopo aver assunto stupefacenti. Fabrizio racconta che è stato spesso lui a prendersi cura dei figli, allora piccolissimi o doveva essere costretto a chiamare una baby sitter.

Alessia Fabiani dice che in un paio di occasioni di rientro di notte il marito l’ha picchiata mentre l’uomo invece svela che è stata prima la donna – in preda all’alcol – ad alzare le mani: “Quando mi ha visto mi ha tirato un calcio ai genitali ed un pugno. Io mi sono solo difesa spingendola”, ha spiegato cosi l’uomo. A inizio 2024 il Giudice ha assolto l’uomo e ha accusato invece Alessia Fabiani di Falsa Testimonianza.

La donna ha commentato in quell’occasione la sentenza: “Mi sento beffata e sono disperata. C’erano foto e referti oltre alla prognosi di 20 giorni ma non è bastato”. Quindi la risposta dura di Alessia Fabiani ai Giudici che conclude: “Dovevo presentarmi in aula con i punti di sutura per essere presa sul serio?”, conclude cosi la Fabiani con un matrimonio che non solo è finito in divorzio ma è finito nelle aule di tribunali.