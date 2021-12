Fabrizio Corona commenta caso Belen-Moric/ “Scemenza!”, frecciatina della Rodriguez?

Mentre Carlos Maria, il figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric continua a sperare di poter un giorno rivedere insieme mamma e papà, sui social è in corso una sorta di guerra a distanza tra la modella croata e Belen Rodriguez, storica ex compagna di Corona. Nina, attraverso il suo profilo Instagram, nei giorni scorsi aveva accusato la showgirl argentina di aver baciato il figlio 19enne e di averlo fatto fumare. La Moric avrebbe inoltre pubblicato una presunta chat privata che confermerebbe tutto, lanciando al tempo stesso accuse molto gravi.

Dopo la smentita dello stesso Carlos Maria, il quale aveva spiegato in un breve video di non aver mai visto Belen, anche il padre Fabrizio Corona era intervenuto con una Story su Instagram nella quale attaccava l’ex moglie pelando di “cattiveria infinita” da parte della madre di suo figlio. Adesso però, l’ex re dei paparazzi è nuovamente intervenuto e lo ha fatto attraverso Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, il quale ha svelato sul portale web della rivista: “Fabrizio mi rassicura, e mi scrive che tutta questa storia è una scemenza (il termine è più colorato). Non solo, ma con un video intervista anche Carlo: “Belen non l’ho mai vista. Lei, da madre, mai ha fatto nulla di tutto questo e mai si sarebbe permessa””.

Fabrizio Corona e Belen Rodriguez intervengono dopo le parole di Nina Moric

Nelle ultime ore Fabrizio Corona non è più intervenuto attraverso le sue Instagram Stories sulla questione legata a Nina Moric e Belen Rodriguez ma proprio quest’ultima, tra le righe, avrebbe anche lei detto la sua sulla scottante vicenda che la vede coinvolta. La showgirl ha infatti pubblicato una foto autografata di Sophia Loren scrivendo: “Questo è l’unico autografo che avrei mai chiesto. Sarà anche perché siamo nate lo stesso giorno, sei sempre stata la mia grande musa! Sono contenta come una bambina”.

Qualcuno tra i commenti le ha scritto: “Nina Moric dice che anni fa le hai chiesto un autografo perché sei una sua grandissima fan”. Ma replicando all’utente social, Belen ha smentito, lasciando intendere che quanto dichiarato dalla Moric non sarebbe vero: “Diciamo che MANCO questo è accaduto”. La guerra tra le due ex di Fabrizio Corona è destinata a proseguire a colpi di repliche social?



