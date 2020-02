FABRIZIO CORONA/ Silvia Provvedi: “Non rinnego niente, gli auguro…”

Nella lunga intervista a Verissimo, Silvia Provvedi ha parlato della sua relazione con Fabrizio Corona, terminata tempo fa. Oggi, pensando al re dei paparazzi, la Provvedi prova «indubbiamente un po’ di tristezza, gli auguro serenità nel suo futuro e per suo figlio, che è importante insomma. Se ora lo capisco ancora di più? Vanno messi al primo posto, l’ho sempre detto io: è un dono di Dio che va custodito con tanto amore e sacrificio, io spero di essere la mamma che mi aspetto di essere». Poi Silvia Provvedi ha aggiunto: «Io non rinnego quello che ho fatto, assolutamente, ma sono felice che la mia vita si sia evoluta positivamente. Sono proprio felice di dare amore a chi merita il mio amore, che è ciò che dico alle mie amiche: è importante concentrare le proprie energie e non farsele prosciugare. A volte per far del bene finisci per non volerti bene tu, non è buono». (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

FABRIZIO CORONA E L’AMORE SVANITO CON SILVIA PROVVEDI

Fabrizio Corona è ormai solo un ricordo lontano per Silvia Provvedi, che lo ha supportato durante uno dei periodi più difficili della sua vita. Per lui adesso non c’è più amore: la mora delle Donatella prova in realtà un po’ di tristezza nei suoi confronti. “Gli auguro serenità nel suo futuro e soprattutto per suo figlio”, ha detto a Verissimo, dove Silvia Provvedi sarà ospite oggi, sabato 15 febbraio 2020. “Non rinnego nulla di quello che ho fatto, tornerei anche in televisione per difenderlo, ma sono felice che la mia vita si sia evoluta positivamente. A volte per fare del bene finisci per non farlo a te stessa”, ha aggiunto. In qualche modo è stato lo stesso Fabrizio a incrinare ancora di più i loro rapporti appena l’anno scorso, in occasione del suo libro “Non mi avete fatto niente”. Nei suoi racconti, l’ex re dei paparazzi parla degli incontri galanti avuti dopo il primo periodo in carcere e il suo incontro bollente con Silvia.

FABRIZIO CORONA, IL RACCONTO SULL’INCONTRO CON SILVIA PROVVEDI

“Tra le ragazze che mi presenta [una sua amica, ndr] e che cercano in me opportunità lavorative ci sono le Donatella […] anche se sono molto piatte propongo alle due ragazze di farsi fotografare per Playboy […]. Una sera Silvia mi chiede se può dormire da me, accettando commetto un reato perché è vietato avere ospiti dopo un certo orario”. Quella sera stessa i due avrebbero avuto il loro primo rapporto intimo, per poi diventare subito una coppia fissa. Diversa invece la versione della Provvedi, che a Novella 2000 negherà tutto: “Mi ha del tutto delusa, non leggerò il suo libro e non voglio più sentirlo”. Fabrizio Corona è diventato il passato agli occhi di Silvia Provvedi nel momento stesso in cui lei ha varcato le porte della Casa. La futura mamma infatti ha partecipato alla scorsa edizione del Grande Fratello dedicato alla celebrità e ha approfittato dell’esperienza per riuscire a metabolizzare la frattura con Corona. “Non lo amavo più. Amo un’altra persona e sono felice di essere ripartita da me”, ha detto a Mattino Cinque parlando di Giorgio De Stefano, il suo nuovo compagno.

VERSO NUOVI PROGETTI

“Io l’ho amato davvero. Ho capito che tutto quel teatrino creato fosse una cosa finta, troppe volte ho visto quello show. Se mi avesse conosciuta davvero non si sarebbe dovuto nemmeno presentare”, ha detto in merito alla scelta dell’ex re dei paparazzi di varcare la Porta Rossa del reality per incontrarla. Nel presente, Corona invece ha lasciato la comunità in cui è stato ospite dopo esservi stato trasferito a causa di problemi psichici, durante la sua permanenza nel carcere di San Vittore. “Si sta appoggiando a una suite d’hotel del centro di Milano, non lontano dal teatro alla Scala in attesa che la Polizia sblocchi la nuova casa che ha preso. Ma non può uscire, è comunque ai domiciliari”, ha detto il suo personal trainer Nathan Martelloni al settimanale Nuovo. Fabrizio invece ha già preso le redini dei suoi profili social: nell’ultimo video, rivela di essere pronto per dare vita ad un nuovo progetto e mostra le vecchie foto di famiglia e con gli amici, i libri pubblicati nel corso degli anni. “Mai smettere di sognare, creare, realizzare per diventare e essere quello che si è”, scrive.



