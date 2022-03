Fabrizio Frizzi, 4 anni fa la morte/ Il dolore di Antonella Clerici: “Senza di te…”

Sono passati già quattro anni dalla morte di Fabrizio Frizzi, ma il dolore non è passato ed è destinato a non affievolirsi viste le grandi qualità umane del conduttore. Lo dimostra anche l’affetto con cui amici e colleghi continuano a ricordarlo. Questo è ad esempio il caso di Antonella Clerici. La conduttrice di “È sempre mezzogiorno” ha pubblicato su Instagram una foto che risale a diversi anni fa, quando gli amici Fabrizio Frizzi e Carlo Conti le fecero una sorpresa a “La Prova del Cuoco”. Un momento che è rimasto anche nella memoria dei telespettatori.

“Sono già passati 4 anni… Com’è cambiato questo mondo senza di te. Mi manca la tua allegria e la tua inconfondibile risata. Sempre e x sempre nei ns cuori“, ha scritto Antonella Clerici, taggando Carlo Conti e la moglie di Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan, mamma della piccola Stella. Le due dopo la morte del conduttore si sono trasferite in Francia, ma spesso trascorrono le vacanze proprio con Antonella Clerici, che per Stella è una zia.

LA CARRIERA DI FABRIZIO FRIZZI

Fabrizio Frizzi esordì in Rai a 20 anni con la tv dei ragazzi nel programma “Il barattolo” nel 1980. Poi sono arrivate altre occasioni: “Scommettiamo che”, “Europa Europa” e il preserale “Luna park”, fino alla maratona benefica Telethon. Non l’unica iniziativa benefica a cui ha preso parte, infatti c’è La partita del cuore che ha presentato per ben 22 edizioni. Così è diventato uno dei volti più popolari e amati di Rai 1. Ha condotto per 15 anni Miss Italia, dove ha conosciuto la moglie nel 2002.

Ma Fabrizio Frizzi è stato anche doppiatore in film di animazione, ad esempio la sua voce è legata in maniera indissolubile al cowboy di Toy Story. Invece nel 2009 è comparso in una storia di Topolino, dove i furfanti partecipavano al quiz Soliti Ignoti. Ha partecipato in qualità di concorrente a programmi di successo, come “Ballando con le Stelle”. Inoltre, si è cimentato anche con le fiction: è stato attore in “Non lasciamoci più”.

