Fabrizio Frizzi, ex marito Rita Dalla Chiesa/ “Mi ha salvato la vita. Ha saputo…”

Fabrizio Frizzi non è solo l’ex marito di Rita Dalla Chiesa, ma è stato una delle persone più importanti della vita della conduttrice. La morte di Fabrizio Frizzi ha lasciato un vuoto profondo nel cuore della Dalla Chiesa che ricorda spesso gli anni trascorsi accanto all’ex marito, entrato nella sua vita in un momento particolare. “Io credo che lui mi abbia salvato la vita, lo dico seriamente – ha confessato parlando di Fabrizio in un’intervista rilasciata ai microfoni della trasmissione Le Ragazze -. La sua allegria, il suo acchiapparmi per i capelli, le sue telefonate notturne, sono il tuo amico della notte, mi diceva. Ha saputo calmare e mandare via le tante ombre che avevo dentro di me, con la sua positività, con la sua profondità”.

La fine del matrimonio non ha mai fatto venier meno l’affetto e il rispetto che li ha uniti fino al giorno della morte di Fabrizio. Tra Frizzi e Rita Dalla Chiesa, infatti, c’è sempre stato un amore fraterno come ha raccontato più volte la stessa conduttrice nelle interviste rilasciate dopo la morte di Frizzi.

Fabrizio Frizzi e Rita Dalla Chiesa: un affetto indissolubile

Anche dopo la fine del matrimonio e le seconde nozze di Fabrizio Frizzi con Carlotta Mantovan con cui ha avuto la figlia Stella, tra Rita Dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi non è mai finito l’affetto. “Con Fabrizio siamo diventati fratelli. E anche con Carlotta, se lo vorrà, quando lo vorrà, sarò una sorella per sempre – aveva spiegato al settimanale Chi -. Io ci sarò per lei e per Stella. I due amori di Fabrizio. Non mi piace quando ci chiamano prima e seconda moglie”.

Ricordando il suo amore con Frizzi, poi, Rita Dalla Chiesa, a Chi, aveva inoltre aggiunto: “Gli ho voluto così bene perché l’ho incontrato subito dopo la morte di mio padre è stato lui a salvarmi dalla violenza di quel dolore. Ha vissuto i miei anni più bui con una consapevolezza e una maturità non comuni per un ragazzo di 25 anni”.

