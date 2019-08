Fabrizio Frizzi, Heather Parisi e Renato Zero/ “Stasera il varietà” a Techetechetè

A Techetechetè il varietà torna ancora una volta protagonista. Spazio alla musica, allo spettacolo, agli sketch e ai personaggi più amati della tv; ma tutti con qualcosa in comune: il numero quattro che ne identifichi l’anno di messa in onda. Nelle proposte delle teche Rai è infatti il “turno dei numeri quattro”: la narrazione, dal 1964, salterà di decade in decade in un viaggio alla scoperta degli sketch più interessanti, fino ad approdare nel 1974, nel 1984 e concludersi nel 1994. I protagonisti ripercorsi dalle teche, anche questa sera, saranno quindi numerosi. Si comincerà da Corrado, volto indimenticabile della tv in bianco e nero con l’amatissima Raffaella Carrà. Ma ci sarà spazio anche per una giovanissima Rita Pavone, che proprio nel 1964 era nel pieno del suo esordio musicale con i successi “Datemi un martello” e “Viva la pappa col pomodoro”.

HEATER PARISI NEI FILMATI DI TECHETECHETÈ

Anche Heater Parisi sarà nei filmati riproposti questa sera dai montaggi di Techetechetè. Amatissima da grandi e piccini, la bionda showgirl tornerà su Rai 1 in uno spettacolare duetto realizzato nel 1984 a Fantastico, quando si esibì in coppia con l’indimenticabile Alberto Sordi sulle note del brano “A Zonzo”. Spazio poi a Renato Zero, che proprio nel 1974, dopo essersi lasciato alle spalle una catena di successi senza precedenti (uno fra tutti “La favola mia”), conquistò ancora una volta il mondo discografico con “Invenzioni”, album contenente brani come “Tu che sei mio fratello”, “Qualcuno mi renda l’anima” e “Depresso”. Lo ritroveremo, in particolare, vestito di bianco e con il cilindro sulla testa, protagonista, come di consueto, della scena televisiva italiana di quegli anni. Dieci anni dopo, nel 1984, Zero risalì nuovamente la vetta delle classifiche con il disco “Leoni si nasce”, contenente le tracce “Da uomo a uomo”, “Per non essere così e Giorni”.

FABRIZIO FRIZZI E RENZO MONTAGNANI

Con i filmati del 1994, Techetechetè celebrerà questa sera il ricordo di uno dei conduttori più amati degli ultimi decenni, Fabrizio Frizzi, che proprio in quell’anno fu per Rai 1 uno dei volti di punta. Nella fascia preserale ebbe inizio la sua avventura nel popolare quiz a premi “Luna Park”, assieme ad altri grandi protagonisti dello spettacolo italiano, ma portò in scena anche la quinta edizione del fortunato programma “Scommettiamo che…?”, che in quegli anni riuscì a replicare i successi delle stagioni precedenti. Nello stesso anno cominciò la sua avventura Benefica al timone di Telethon con Speciale Telethon, che negli anni successivi lo vide alla conduzione della kermesse per ben sedici edizioni in tutto. Nei filmati di Techetechetè spazio poi agli spettacoli di Jerry Lewis e all’esibizione di Renzo Montagnani, nel 1984 alla conduzione del fortunato varietà di Rai 2 “Ci pensiamo lunedì”.

